Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Ich hoffe ihr seid wohlbehalten und gut ins neue Jahr gestartet. Auch im neuen Jahr bricht die Tradition des "Was zockt ihr"-Artikels auf GamePro natürlich nicht ab. Daher wollen wir euch auch 2023 von den Spielen berichten, die uns aktuell beschäftigen und euch dabei den ein oder anderen Geheimtipp ans Herz legen.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Samara, die am Wochenende das Grusel-Adventure Children of Silentown beenden will. In der kommenden Woche, so viel sei schon verraten, findet ihr dann ihren Test auf der Seite. Nebenbei will sie aber auch Vampire Survivors weiterzocken, das sie wohl noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Schließlich ist das Spiel perfekt dazu geeignet, es mal eben für wenige Minuten anzuschmeißen.

Basti kann sich ebenfalls nur schwer von der Sogwirkung des Shoot ´em Ups lösen und hat das Spiel mittlerweile neben Fall Guys in seine wöchentliche Rotation aufgenommen. Sein Hauptprojekt ist allerdings weiterhin Judgment.

Annika schnetzelt sich hingegen weiter in The Witcher 3 gemächlich durch Monsterhorden. Ein weiteres Projekt will sie sich aktuell allerdings nicht vornehmen, da schon in Kürze mit dem Test zu Forspoken ein echter Open World-Brocken auf sie wartet.

Bei Tobi geht angefixt von meinen lobenden Worten die Reise in Tinykin weiter, das ihn ebenfalls bestens bei Laune hält. Wollt ihr mehr über das spaßige Jump&Run wissen, schaut gerne mal hier rein:

8 4 Das vergessene Highlight Tinykin hat viel mehr Liebe verdient

Hannes schnappt sich mit Banjo-Kazooie einen echten Jump&Run-Klassiker und hat dank Chained Echoes wieder Lust auf mehr JRPG-Kost bekommen, daher frisch das fantastische Dragon Quest 11 installiert.

Chris schnetzelt sich hingegen weiter durch God of War Ragnarök, das ihn allerdings nicht mehr so wirklich abholt. Jedoch ist das Action-Adventure für ihn super geeignet, um den Razer Wolverine v2 Pro-Controller zu testen, den er euch genauer vorstellen will.

Auf für sie neues Gebiet wagt sich Eleen, die tatsächlich zum ersten Mal ein Mobilespiel zockt. Und zwar wurde ihr Secret Cat Forest empfohlen und wie könnte sie sich als großer Fan der flauschigen Vierbeiner das Spiel nur entgehen lassen?

Weniger flauschig geht es bei Linda und Rae zur Sache, die Warzone 2 zocken. Um sich über den Wegfall von Shipment in MW2 hinweg zu trösten, will Rae zudem Face-Off-Maps in Cold War spielen und sich zudem in Potionomics ihr eigenes Tränke-Imperium aufbauen.

Und dann mach ich (Dennis) den Abschluss. Ich werde mir die freien Tage über mit dem weltbesten Schwamm einen kosmischen Shake mixen und Elden Ring spielen. Zum Jahreswechsel hab ich nämlich nochmal den fantastischen Berserk-Anime geschaut und spiele jetzt meinen eigenen Guts-Bild: das größte Schwert gewinnt, Stats spielen keine Rolle.

Das war es von uns. Habt ein wundervolles Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken!