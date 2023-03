Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Samara, die sich die vergangenen Tage mit Leon durch Resi 4 geballert und ihre Erlebnisse im GamePro-Test zum fantastischen Remake für euch festgehalten hat. Für Samara steht neben dem New Game Plus noch die Beta von Diablo 4 an, die sie gemütlich im Couch-Koop zocken will.

Tobi kämpft sich als großer Resident Evil 4-Fan am Wochenende ebenfalls weiter durch das Remake, wo er sich so langsam aber sicher dem Ende nähert. Ansonsten werden weiter die neuen Strecken aus dem Booster-Pass von Mario Kart 8 Deluxe gespielt. Speziell von der neuen Yoshi-Piste ist Tobi regelrecht begeistert, wie ihr hier nachlesen könnt:

Mario Kart 8 Auf der neuen Yoshi-Strecke fühle ich mich wieder wie ein 10-Jähriger von Tobias Veltin

Während sich "ich pariere sogar Dynamit"-Chris ebenfalls durchs NG+ von Resident Evil 4 ballert, wird bei Hannes das bald erscheinende Adventure Tchia gezockt. Wie cool das Spiel ist, erfahrt ihr dann kommende Woche von uns im GamePro-Test. Ansonsten stehen die freien Tage über bei Hannes weiter Professor Layton und die verlorene Zukunft und Sakuna: Of Rice an Ruin ganz hoch im Kurs.

Linda hingegen will das Wochenende über weiter mit ihrer Slytherin-Schülerin durch Hogwarts Legacy schlendern und dem Spiel das ein oder andere Geheimnis entlocken – von denen es ja bekanntlich nicht gerade wenig gibt.

Sakuna ist laut Hannes eine Empfehlung für euch, wenn ihr Lust auf komplexe Farming-Mechaniken habt, aber dennoch nicht auf ein actionreiches Kampfsystem verzichten wollt.

Da heute viele von uns schon im Freizeitausgleich sind, kommen wir dann auch schon zu mir (Dennis). Und ich sag's euch wie es ist, ich werde das ganze Wochenende Diablo 4 zocken, bis meine Zauberin den letzten Höllendämon aus Akt 1 vertrieben hat. Danach das gleiche Spiel mit der Jägerin – den Barbaren spare ich mir dann für den finalen Release auf.

Damit die diabolische Brut ein wenig durchschnaufen kann, wird auch ein wenig Anno 1800 auf der PS5 gezockt. Die Konsolenversion könnt ihr übrigens eine Woche lang mit allen Inhalten kostenlos spielen.

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß mit euren aktuellen Lieblingsspielen.