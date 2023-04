Es ist Freitag, 18 Uhr! Zeit für den "Was zockt ihr?"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Starten wir mit Basti, der Super Mario Galaxy 2 nachholt. Das einzige 3D-Mario, das er bislang noch nicht durchgespielt hat. Diese Lücke muss natürlich geschlossen werden.

Linda hat sich hingegen Gato Roboto für die Switch gekauft. Das Jump 'n Run, in dem ihr eine Robo-Katze spielt, gibt es aktuell für einen schmalen Taler im eShop. Wollt ihr mehr wissen, schaut mal hier:

Samara wird wie angekündigt in ihrem wohlverdienten Urlaub Ghostwire: Tokyo nachholen, das die Woche über im Xbox Game Pass gelandet ist und jüngst ein größeres Update spendiert bekommen hat. Ansonsten will sie sich noch den unendlichen Raketenwerfer in Resident Evil 4 verdienen und ist das geschafft, wartet in Dead Island 2 der nächste Horror.

Apropos Dead Island 2: Annika konnte das Zombie-Actionspiel bereits durchzocken – ihren Test findet ihr kommende Woche auf GamePro – und will am Wochenende noch ein wenig im Koop Zombies schnetzeln. Ansonsten holt sie weiter Star Wars Jedi: Fallen Order nach, bevor der Nachfolger Ende April erscheint.

Ghostwire Tokyo ist wahrlich kein perfektes Spiel, Tokyo als schicke Open World und das kurzweilige Kampfsystem sind aber dennoch einen Blick wert – erst recht, wenn ihr das Spiel via PS Plus oder Game Pass bekommt.

Rae zieht es das Wochenende über auf das CAGGTUS Gaming-Festival nach Leipzig, wo ihr sie am Samstag unter anderem live bei einem Talk zum Thema "2 Jahre Next-Gen" sehen könnt. Findet sie aber noch ein wenig Zeit, wird weiter das hervorragende Horror-Angelspiel Dredge gezockt.

Und dann kommen wir auch schon zu mir (Dennis). Mich zieht es am Wochenende auch für ein paar Talks und Spielvorstellungen auf die CAGGTUS. Für die langen Zugfahrten hab ich mir jedoch das wortwörtlich tödliche Roguelite Have a Nice Death und Super Mario Odyssey auf der Switch installiert.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken.