Was zockt ihr am Wochenende? Wir spielen genau das, was alle heute spielen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben – und zwar für viele von euch sicher ein ganz besonderes. Bestimmt werden sich viele von euch heute in Zelda: Tears of the Kingdom stürzen und unzählige Stunden in Hyrule verbringen. Wir sind daher sehr gespannt, wie es euch gefällt und welche Abenteuer ihr schon erlebt habt.

Doch auch sonst wollen wir natürlich wissen, welche Spiele euch aktuell begeistern und welche ihr am Wochenende zockt.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Samara, die weiter viel Freude an der Steinzeit-Sim Roots of Pacha hat, das für sie eine hervorragende Alternative für diejenigen unter euch ist, die viel Spaß mit Stardew Valley hatten. Außerdem hat sich unsere Horror-Expertin The Demonologist geholt, ein Phasmophobia-like, das auf Koop-Grusel setzt.

Hannes hingegen wird die Switch das Wochenende über wohl nicht mehr aus der Hand legen. Nicht nur wird Zelda: Tears of the Kingdom gezockt, auch will er das Ende vom fantastischen Metroid Prime Remaster sehen.

Viele von uns genießen am Wochenende die schier unendlichen Weiten von Hyrule.

Linda konnte bereits für den GamePro-Test dutzende Stunden in Hyrule verbringen. Am Wochenende will sie sich jetzt einfach treiben lassen und sich von allem ablenken lassen, was ihr bei der Erkundung der Open World über den Weg läuft – und das ist bekanntlich so einiges.

Eleen hat im PS Plus-Spielekatalog gewildert und sich unter anderem mit I am Setsuna ein RPG heruntergeladen, das an japanische Klassiker wie Chrono Trigger angelehnt ist. Außerdem ist Haven auf ihrer Festplatte gelandet, wo sich die beiden Hauptfiguren wahlweise gegen ein queeres Pärchen austauschen lassen und das sich auch im Koop spielen lässt. Zusätzlich will sie noch ein wenig in den Server Slam von Diablo 4 schauen. Alle Infos zur Beta findet ihr übrigens hier:

Tobi hingegen macht es Linda gleich und zockt weiter Zelda: Tears of the Kingdom, wo es ihm auch nach über 60 Stunden noch nicht langweilig wird. Aktuell ist er auf der Jagd nach Schreinen und nach Krog-Samen.

Bei Chris ist hingegen das Dragon Ball-Fieber ausgebrochen, nachdem er zuletzt den Game Boy-Ableger gezockt und jetzt wieder Bock auf ein RPG im DB-Universum hat. Daher wird heute Abend Dragon Ball Z: Kakarot eine Chance gegeben.

2:14 LEGO 2K Drive macht im ersten Trailer richtig gute Laune.

Und dann kommen wir auch schon zu mir (Dennis). Bei mir soll heute noch das Testmuster zu LEGO 2K Drive im Postfach landen, über das ich euch dann ohne Embargo direkt berichten darf. Bei größeren Spielen eine absolute Seltenheit und ich bin schon sehr gespannt, wie sich der Mix aus Mario Kart und Forza Horizon spielt. Läuft alles nach Plan, findet ihr dann Anfang kommender Woche einen Test auf der Seite – und vielleicht heute Abend noch einen Ersteindruck von mir in den Kommentaren.

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende mit Zelda oder welchem Spiel eurer Wahl auch immer.