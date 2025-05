Mafia: The Old Country zeigt erstes Gameplay und gibt überraschend günstigen Preis bekannt

Mafia: The Old Country erscheint im Sommer und heute gab es erstes Gameplay vom Action-Adventure.

Mit Mafia: The Old Country geht es im Sommer 2025 nach langer Pause mit der Reihe auf PS5, Xbox Series X/X und PC weiter. Heute hat Entwickler Hangar 13 allerhand spannende Neuigkeiten über das Action-Adventure enthüllt: Erstes Gameplay wurde gezeigt, das konkrete Release-Datum verraten und den Preis kennen wir jetzt auch – der zu unserem Erstaunen günstiger ausfällt, als zuvor gedacht. Plus, The Old Country wird ein lineares, Story-getriebenes Spiel und bekommt keine Open World!

Wann erscheint Mafia: The Old Country?

Release: Am 08. August 2025

Falls euch an der Stelle das Datum verdächtig bekannt vorkommt, hat das einen Grund. Bereits vor Wochen hatte Publisher Take Two den Tag aus Versehen auf Social Media geleakt. Offiziell bekannt war zuvor allerdings mit Sommer 2025 nur der grobe Zeitraum.

Den ersten Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

1:52 Mafia: The Old Country - Der erste Gameplaytrailer liefert die wichtigsten Infos zum Spiel

Das wird gezeigt: Von Messer-Duellen über Oldtimer-Rennen bis hin zu Schleicheinlagen aus der Third-Person zeigt der Trailer einen guten Überblick über das, was uns in Sachen Gameplay in The Old Country erwartet. Davon ab macht das Spiel optisch einen richtig schicken Eindruck. Vor allem die Gesichtsanimationen sehen klasse aus.

Der Preis für Mafia: The Old Country überrascht

Denken wir an AAA-Spiele bekannter Studios, die zudem eine offene Spielwelt bieten, sind wir schnell bei Preisen um die 60, meist sogar um 70 bis 80 Euro. Für Old Country wurden jetzt die Standard- und die Deluxe-Edition angekündigt, die allerdings beide vergleichsweise günstig daherkommen:

Preis für die Standard-Edition: 49,99 Euro

49,99 Euro Preis für die Deluxe-Edtion: 59,99 Euro

Mögliche Gründe für den niedrigen Preis: Ohne das neue Mafia bislang gespielt zu haben, können wir uns natürlich lediglich entlang offizieller Aussagen hangeln. In den folgenden beiden Zitaten könnte jedoch die Begründung liegen:

"Mafia: The Old Country ist eine fokussierte, lineare Erfahrung, die erstklassiges Storytelling,

authentisches Zeitkolorit und eine verfeinerte Interpretation des bekannten Mafia-Gameplays vereint“,

"„Wir sind der Ansicht, dass es ein großes Publikum für fesselnde Geschichten gibt, die kein riesiges

Zeitinvestment erfordern“

Mit Blick auf den Preis und die Aussagen kann es also durchaus sein, dass euch mit The Old Country kein Open World-Spiel erwartet, das dutzende Stunden Spielzeit mit zig Sammelaufgaben bietet. Schließlich konnten wir auch Mafia 1 und 2 in gut 15 bis 20 Stunden durchspielen. Dass das der Qualität beider Spiele keinesfalls geschadet hat, ist daher vielmehr ein gutes Zeichen für den neuen Ableger.



Update, 17:24 Uhr: Es ist jetzt offiziell bestätigt, dass The Old Country kein Open World-Spiel ist. Ihr bekommt ein lineares, Story-getriebenes Spiel.

Wie gefällt euch das erste Gameplay zu The Old Country und würdet ihr euch freuen, wenn wir hier eine kompakte Story bekommen?