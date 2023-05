Was zockt ihr am Wochenende? Wir zocken das schönste Game Pass-Spiel des Jahres

Es ist Freitag, 18 Uhr. Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los gehts mit Hannes, der Zelda: Tears of the Kingdom auch an diesem Wochenende rauf und runter spielen will. Zur Abwechslung wird dann noch ein wenig Marvel Snap auf dem IPad gezockt, das Hannes als kostenlose Deckbuilder-Alternative für die schnelle Runde zwischendurch weiter gut taugt.

Weiter Zelda gezockt wird auch bei Tobi, der sich nach seinem GamePro-Test nicht vom Spiel lösen kann. Mit Planet of Lana spielt er aktuell aber noch ein zweites Spiel, das er bereits stark ins Herz geschlossen hat. Musik, Optik und das niedliche Katzenvieh gefallen ihm richtig, richtig gut. Wollt ihr mehr über das Game Pass-Adventure erfahren, schaut mal hier:

Bei Rae wird ebenfalls Planet of Lana gezockt und ansonsten die übliche Shooter-Kost. Allen voran Halo Infinite, von dem sie sich aktuell einmal mehr nicht lösen kann.

Basti genießt ebenfalls weiterhin Tears of the Kingdom in kleinen Häppchen, will aber auch das neue League of Legends-Metroidvania Convergence spielen, das ihm bislang sehr gut gefällt. Und zu guter Letzt muss er sich als riesen Beat Saber-Fan natürlich auch die Platin auf PSVR 2 holen.

Convergence ist ein 2D-Action-Plattformer mit Metroidvania-Ansatz und laut Basti eine echte Empfehlung.

Samara schnappt sich hingegen die Prolog-Demo von Alone in the Dark. Was euch in der erwartet und wie ihr sie kostenlos zocken könnt, hat sie euch im verlinkten Artikel aufgeschrieben. Bei Annika geht es weniger gruselig zur Sache. Auf ihrem Zockplan stehen Zelda und der Director's Cut von Baphomets Fluch, das sie gerade neben vielen Point&Click-Klassikern nachholt.

Bei mir (Dennis) wirds ebenfalls Planet of Lana, das ich bereits jetzt durch seine schicke Optik ins Herz geschlossen habe und das mich hoffentlich so manch Matschtextur aus Gollum vergessen lässt und zeigt, wie schön Videospiele im Jahr 2023 aussehen können.

Euch allen ein wundervolles Wochenende und habt ganz viel Spaß mit euren aktuellem Lieblingsspielen.