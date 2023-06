Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Bei Linda und Hannes wird fleißig Diablo 4 gezockt. Während unser frischer Chefredakteur nach 20 Stunden endlich Akt 1 beenden will, schnetzelt Linda samt Zauberin ihre ersten Monster.

Auch Samara kämpft sich weiter im Couch-Koop durch Sanktuario und will an diesem Wochenende die Story abschließen. Damit Horrorspiele nicht zu kurz kommen, wird weiter Amnesia: The Bunker via Game Pass gezockt und das Multiplayer-Versteckspiel Midnight Ghost Hunt steht ebenfalls auf ihrem Zockplan für die freien Tage.

Basti und ich wollen die Demo von Final Fantasy 16 zocken.

Sportlich gehts hingegen bei Basti zur Sache, der durch die (leider verbuggte) Koop-Karriere von F1 23 rast und in Street Fighter 6 mit der Story-Kampagne anfangen will. Die PS5-Demo von Final Fantasy 16 will er auch durchspielen. An dieser Stelle übrigens der Hinweis, dass euer Fortschritt in die Vollversion übernommen wird.

Chris schnappt sich hingegen mit Layers of Fear das Remake des 2016er-Horrorspiels, das mit Hilfe der Unreal Engine 5 in dieser Woche sein Comeback gefeiert hat. Die Woche über konnte er schon ein paar Minütchen spielen und war von der Optik begeistert:

Tobi und Eleen werden sich ebenfalls durch Diablo 4 schnetzeln. Während sich Eleen nebenbei mit Final Fantasy 6 noch ein wenig in Stimmung für den neuen Ableger bringen will, steht bei Tobi das Adventure Planet of Lana an.

Bei Rae wird hingegen zum Start der neuen Season reichlich Call of Duty gezockt. So will sie versuchen die neue Warzone 2-Map kennenzulernen und sich auch die normalen Maps abseits des Battle Royales einzuprägen.

Planet of Lana ist eines der schönsten Spiele, die 2023 erschienen sind.

Und dann kommen wir zu mir (Dennis), der sich natürlich auch nach der Testphase weiter hinters Formel 1-Lenkrad klemmt. Passend zum F1-Wochenende wird der Canada GP auf 100% gespielt. Die Final Fantasy 16-Demo, die mir richtig gut gefällt, will ich ebenfalls noch beenden.

Das wars von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß mit euren aktuellen Spielen.