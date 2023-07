Was zockt ihr am Wochenende? Wir spielen eine frisch erschienene Animal Crossing-Alternative

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Annika, die sich angefixt von Basti die neue Lebenssimulation Hello Kitty: Island Adventure schnappt, die heute zunächst exklusiv für Apple Arcade erschienen ist. Was der Mix aus Animal Crossing und Zelda: Breath of the Wild auf dem Kasten hat, erfahrt ihr hier:

Fazit nach 10 Stunden Hello Kitty funktioniert als Animal Crossing-Alternative erstaunlich gut von Sebastian Zeitz

Bei Tobi ist die Woche über mit Sniper Elite 5 wieder eine seiner liebsten Videospielreihen in der Konsole gelandet. Die freien Tage über werden daher noch ein paar Missionen gespielt und ansonsten wird voll auf Brettspiele gesetzt.

"Bärenpark" und "Great Western Trail" hat sich Tobi aus seinem mit analogen Spielen nur so vollgestopften Regal stibitzt.

Basti hat die Tage über zwar schon reichlich Zeit in der Hello Kitty-Welt verbracht, aber auch am Wochenende wird gemütlich weitergespielt. Und dann steht bei ihm weiter Final Fantasy 16 an, in dem er das Ende noch immer nicht erreicht hat, aber mittlerweile hofft, dass es nicht mehr allzu lange dauert.

Bei Chris geht an diesem Wochenende die Retro-Welle in die Fortsetzung. Nachdem er zuletzt Killzone 1-3 durchgezockt hat, wandert jetzt No More Heroes 3 auf seine Xbox, das es gerade übrigens im Sale gibt.

Rae geht hingegen weiter in Dave the Diver gemütlich auf Tauchgang und zockt als Kontrastprogramm die Ranked Doubles in Halo Infinite.

Chris teilt mit Travis Touchdown in No More Heroes 3 ordentlich aus.

Eleen switcht seit Tagen wie wild durch zwei Spiele: Diablo 4 für den Season-Grind und Yakuza: Like a Dragon, um das Spiel als großer Fan der Actionreihe endlich nachzuholen.

Und bei mir (Dennis) wird höchstens ein wenig Ember Knights auf der Switch gezockt. Höchstens, da ich bevor Armored Core 6 und Starfield in wenigen Wochen bei mir aufschlagen, noch ein wenig Sonnenlicht einfangen will.

Das wars von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken.