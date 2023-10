Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Den Start macht Hannes, der sich fürs Wochenende das Finale von Sea of Stars vorgenommen hat, das er weiterhin richtig klasse findet. Ist das geschafft, wird Cyberpunk 2077 gezockt. In seinem dritten Anlauf ist er endlich so richtig mit dem Actionspiel warm geworden und hat mittlerweile eine verdammt gute Zeit in Night City.

Mary ist hingegen in der actionreichen Dating-Sim Eternights versunken und zockt weiter an ihrem Langzeitprojekt Final Fantasy 16, während sich Linda in Marvel's Spider-Man 2 für den GamePro-Test durch New York schwingt – den ihr übrigens am 16. Oktober auf der Seite findet.

1:39 In Eternights verprügelt ihr Monster und geht auf Dates.

Eleen will sich am Wochenende in Assassin's Creed Mirage durch Bagdad schleichen und schauen, ob ihr die alte Formel noch taugt, während Samara weiter komplett in Baldur's Gate 3 versunken ist. Hier kommt sie aus dem Schwärmen über tolle Missionen und die spielerische Freiheit kaum noch heraus.

Tobi behält die freien Tage über seinen Rennanzug an und levelt seinen BMW M3 E46 in Forza Motorsport weiter auf, will sich aber auch in die heute startende Beta von Modern Warfare 3 stürzen. Natürlich wird bei Tobi auch analog gezockt und das tolle Bloodborne-Brettspiel rausgeholt.

In die Call of Duty-Beta will sich auch Basti stürzen, der aber noch ein weiteres Projekt beenden will: Den DLC zu Sonic Frontiers, der für ihn die "schlechteste Videospielerfahrung des Jahres ist". Gerade bringt ihn der letzte Boss komplett auf die Palme, da ihn der blaue Igel einfach nicht anvisieren mag. Aufgeben ist aber keine Option.

Hidden Through Time 2 ist ein entspanntes Wimmelbildspiel, das Rae für entspanntes Zocken zwischendurch empfehlen kann.

Rae wird sich die CoD-Beta natürlich auch nicht entgehen lassen, ist aber auch weiterhin mit voller Begeisterung in Baldur's Gate 3 versumpft. Mit dem süßen Wimmelbildspiel Hidden Through Time 2 hat sie zudem ein richtig entspanntes Spiel für Zwischendurch für sich entdeckt.

Annika kehrt nach ihrer spaßigen Reise durchs virtuelle Bagdad wieder ins Neon-durchflutete Night City von Cyberpunk 2077 zurück und will nebenbei wie auch Chris schauen, was Peter und Miles gemeinsam auf dem Kasten haben. Unser Souls-Fan ist zudem weiter drauf und dran sich die Platin in Lies of P zu schnappen – was nach dem Nerf-Patch nun zumindest etwas leichter von der Hand geht.

Bei mir (Dennis) wird die Tage über weiter Forza Motorsport gezockt, in das ich die Tage über nur kurz reinschnuppern konnte. Optisch und vom Fahrgefühl macht der Xbox-Racer bislang eine tolle Figur, die Frage bleibt, wie stark mich die Karriere auf Dauer motiviert. Sonst wird weiter in kleinen Häppchen mit großer Begeisterung Sea of Stars gezockt, das ich Fans von rundenbasierten Retro-RPGs nur empfehlen kann.

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und verratet uns, welche Spiele bei euch aktuell in der Konsole oder im PC-Laufwerk rotieren.