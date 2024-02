Was zockt ihr am Wochenende? Wir stürzen uns in den neuen PlayStation-Shooter

Wie jeden Freitag geht es darum, was wir, aber auch was ihr am Wochenende zockt.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt Wochenende, ihr Lieben! Wir stellen euch daher wieder die Spiele vor, die uns die freien Tage beschäftigen werden. In unserer ehemaligen Print-Rubrik "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrät uns Eleen diese Woche außerdem, was für sie zusätzlich noch auf dem Plan steht.

Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr am Wochenende zockt. Rein damit in die Kommentare!

Das spielt die Redaktion

Fangen wir mit Tobi und damit mit dem Spiel an, das den Großteil unserer Redaktion die Tage beschäftigen wird: Helldivers 2. Nach ersten spaßigen Koop-Stunden mit Chris muss sogar Prince of Persia: The Lost Crown dafür zurückstecken. Tobi sitzt nämlich fleißig an seinem Test zum neuen PlayStation-Shooter. Wann ihr mit einer Wertung rechnen dürft, verraten wir euch hier:

Mehr zum Thema Helldivers 2: Wo bleibt unser Test zum PS5-Shooter? von Tobias Veltin

Wie bereits angeteast, ist Tobi nicht alleine auf dem Schlachtfeld von Helldivers 2 unterwegs. Hannes ist auch dabei, der außerdem nach gut 75 Stunden in Like A Dragon: Infinite Wealth auf die Zielgerade des Action-RPGs zusteuert.

Samara und Myki verschlägt es ebenfalls nach Hawaii. Dieses Mal hat Myki sich auch geschworen, gezielt der Hauptstory zu folgen, statt sich von Nebenquests oder dem Dating-Game ablenken zu lassen. Ob das klappt?

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät Eleen, was sie abseits von Videospielen noch beschäftigt: Sieht... mal wieder alle Alien-Filme, auch wenn es ab Teil 3 schwer wird, sich durchzukämpfen. Hört... The Crane Wives und den fantastischen, cyberpunkigen Soundtrack von Ruiner. Liest:...den Delicious in Dungeon-Manga, weil ich nur eine Folge pro Woche beim Anime einfach nicht aushalte! Spielt... Helldivers 2 mit der Redaktion und natürlich Monster Hunter World, um fröhlich seltene Monster-Materialien zu farmen.

Ganz andere Töne schlagen da Chris und Basti an. Die beiden geben sich nämlich bei einem orchestralen Nier-Konzert den ihrer Meinung nach besten Videospielsoundtrack auf die Ohren: "mit Live-Gesang von Emi Evans und J'Nique Nichols wird das der absolute Wahnsinn". Da das Konzert aber nur grob zwei Stunden dauert, will Chris noch etwas Super Mario 64 zocken.

Neben Konzerten steht auch der Super Bowl an, den Dennis nicht verpassen will. Ihm bleibt daher nur wenig Zeit zum spielen. Diese will er aber mit erhofftem Nostalgie-Flash im kommenden Tomb Raider 1-3 Remastered verbringen.

1:05 Tomb Raider 1-3 Remastered lässt euch ab 2024 wieder als Lara Croft auf Schatzsuche gehen

Bei Linda steht wie schon letzte Woche weiter Bloodborne an und Mary, unsere liebe Community-Managerin, spielt bzw. lernt mit Duolingo. In der spielerischen Sprachlern-App muss sie noch dringend ein paar Koop-Quests erledigen, damit die bekannte grüne Eule nicht böse wird.

Und ich (Annika) setze in der Open Beta von Skull & Bones erstmals die Segel. Die Remaster der ersten Tomb Raider-Spiele stehen ebenfalls auf dem Programm. Insgeheim würde ich aber selbst als großer Lara-Fan die Remaster sofort gegen Willis und Miri tauschen – die beiden Hunde, mit denen Rae das Wochenende spielen darf. Wenn sie nicht gerade Lil Guardsman oder Ori and the blind Forest spielt...

Das war's von uns, jetzt seid ihr in den Kommentaren gefragt. Bleibt gesund und ein schönes, entspanntes Wochenende!