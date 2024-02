Was zockt ihr am Wochenende? Uns zieht es magisch zurück in die Zwischenlande

Jeden Freitag geht es darum, welche Spiele uns, vor allem aber euch aktuell beschäftigen.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt stellen wir euch die Spiele vor, die uns die freien Tage über beschäftigen. In unserer ehemaligen Print-Rubrik "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrät uns in dieser Woche zudem Samara, was für sie zusätzlich noch auf dem Plan steht.

Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr am Wochenende zockt. Also, ab mit euren aktuellen Lieblingsspielen in die Kommentare!

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Mary, die fieserweise schon Final Fantasy 7: Rebirth zocken kann und am Wochenende die Open World weiter erkunden will. Nach dem Trailer hat sie zudem wieder Lust auf Elden Ring bekommen, wie so viele von uns.

Tobi hat sich vorgenommen, das Remake von Mario vs. Donkey Kong zu zocken, nachdem er die Reihe – vor allem den Ableger auf dem Game Boy – mit seinen kleinen Rätsel-Abenteuern immer sehr gern gespielt hat. Analog kommt zudem das dritte Kapitel der ersten Bloodborne-Kampagne auf den Tisch.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät Samara, was sie abseits von Videospielen noch beschäftigt: Sieht: Everything Everywhere all at Once. Den Film mit Michelle Yeoh habe ich schon viel zu lange auf dem Zettel. Hört: Meine neue Playlist mit schrulligem Kram wie der isländischen Frauenband Kaelan Mikla, aber auch eingängigem Rock von Ignite und zwischendrin ein bisschen Hollow Knight-Soundtrack zum Runterkommen. Liest: May We Be Spared to Meet on Earth – Briefe von Seemännern der verschollenen Franklin-Expedition. Das Thema zieht mich einfach immer wieder in seinen Bann. Falls ihr damit spontan so gar nichts anfangen könnt: Die erste Staffel der Serie The Terror basiert lose auf der wahren Geschichte. Spielt: Während mein echter Garten noch im Winterschlaf ist, tobe ich mich auf dem Steam Deck in Garden Life aus. Daneben starte ich in Brotato ein paar Kartoffel-Runs, bei denen ich Aliens über den Haufen ballere. Mit der Vampire Survivals-Alternative habe ich gerade viel Spaß. The Terror ist für Mystery- und Horror-Fans ein Muss.

Bei Myki steht weiter Granblue Fantasy: ReLink an, wo sie gerade ihren Build für den Proud-Schwierigkeitsgrad optimiert. In Monster Hunter World geht es zudem Safi'jiva und Kulve Taroth ans Leder.

Basti genießt hingegen mit Penny's Big Breakaway ein klassisches 3D-Jump&Run und zockt zudem noch ein paar Ründchen Balatro. Falls ihr vom Roguelike-Überraschungshit noch nichts mitbekommen habt: hier ist der Trailer:

1:13 94 auf Metacritic: Das bisher beste Spiel des Jahres 2024 ist jetzt für PS5, Switch und Xbox da

Bei Rae wird weiter auf dem Steam Deck gezockt. Aktuell Nightingale und das gemütliche Garden Life. Im bevorstehenden Urlaub will sie aber auch das Ende von Baldur's Gate 3 erleben.

Annika hat dank Skull & Bones wieder richtig Lust auf euer liebstes Assassin's Creed bekommen und will sich zudem erneut mit einem neuen Spielstand in Sons of the Forest stürzen, das gestern final erschienen ist.

Während Linda den wohl mutigsten Move macht und bei all dem Andrang Helldivers 2 spielen will (Toi Toi Toi!), zockt Chris offline Sea of Stars, wo er zuletzt eine coole Piratin mit in seine Truppe aufgenommen hat. Außerdem will unser Tech-Experte weiter in Final Fantasy 7: Rebirth reinschauen und sich "über den ultra-unscharfen Performance-Modus aufregen".

Und ich (Dennis) werde auch am Wochenende weiter Baldur's Gate 3 im Splitscreen-Koop zocken, nachdem ich als gefühlt letzte Person auf diesem Planeten mit dem RPG gestartet bin. Und dann wird nach dem Gameplay-Reveal auch ein neuer Astrologe in Elden Ring erstellt. Bis Juni ist es zwar noch eine Weile hin, allerdings erscheint im März ja noch Dragon's Dogma 2 als echter Zeitfresser.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken!