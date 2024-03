Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Jeden Freitag geht es darum, welche Spiele uns, vor allem aber euch aktuell beschäftigen.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt stellen wir euch die Spiele vor, die uns die freien Tage über beschäftigen. In unserer ehemaligen Print-Rubrik "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrate ich euch in dieser Woche zudem, was bei mir neben dem Gaming noch Unterhaltung auf dem Plan steht.

Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr am Wochenende zockt. Also, ab mit euren aktuellen Lieblingsspielen in die Kommentare!

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Basti, der noch immer mit Penny's Big Breakaway und vor allem Balatro beschäftigt ist. Vom Poker-Roguelite kann er sich auf seinem Steam Deck nicht lösen und findet das Spielprinzip einfach nur genial. Zudem wird noch ein wenig Fortnite gespielt. Lady Gaga schaltet sich schließlich nicht von allein frei.

Auch bei Hannes geht's mit Balatro weiter. Zudem wird nach unzähligen Stunden Infinite Wealth abgeschlosssen, damit sich unser Final Fantasy-Fan endlich wieder voll und ganz Rebirth widmen kann.

Braucht ihr übrigens zum Start ins Wochenende noch ein paar Tipps zu FF 7 Rebirth, schaut mal hier:

Mary will ebenfalls einige Stunden auf Gaia verbringen. Sollte ihr der Weg bis zur Couch aber doch zu schwer fallen, werden im Bett gemütlich Stardew Valley und Coral Island auf dem Steam Deck gezockt.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät Dennis, was ihn abseits von Videospielen noch beschäftigt: Sieht: ... die letzte Folge von Avatar: The Last Airbender. Kenne die Animationsserie nicht (ja, ich weiß) und werde mit der Live-Action super abgeholt. Eine perfekte Mischung aus düster und humorvoll mit einem super sympathischen Cast. Hört: ... am Wochenende wieder die Formel 1-Motoren. Zwar würde ich schon lieber heute als morgen Hamilton im Ferrari sehen, die Vorfreude auf die neue Saison ist aber wie immer riesig. Daumen sind natürlich für Nico gedrückt. Liest: Reiseberichte über tolle europäische und heimische Wanderwege. Wandern einfach das Beste, um den Kopf frei zu bekommen. Spielt: ... wieder Elden Ring, um zum Release von Shadow of the Erdtree nicht eingerostet in den sicher knackigen Story-DLC zu starten. Und natürlich weiter Baldur's Gate 3 im Splitscreen-Koop. Zuko ist nach Episode 6 mein liebster Charakter aus Avatar.

Bei Myki geht's mit dem Gewohnten weiter: Monster Hunter World und Rise werden so lange gespielt, bis endlich Wilds oder zumindest das Remake von Stories erscheinen. Bei Granblue Fantasy: ReLink geht's zudem für unsere Anime-Expertin in den Endgame-Grind.

Tobi ist ebenfalls voll im Balatro-Fieber, will für den gemütlichen Rätselspaß für Zwischendurch aber auch weiter das Remake von Mario vs. Donkey Kong zocken. Analog kommt zudem Hit von Ravensburger auf den Tisch. Eine Art 'Mensch ärgere dich nicht' ohne Würfel, dafür aber mit einer cleveren Karten/Deckbuilding-Mechanik.

Tobis Brettspiel der Woche ist diesmal Hit von Ravensburger.

Während Linda ebenfalls ein wenig Stardew Valley zockt, bricht bei Chris heute der wohlverdiente Urlaub an. Und zwar, wie er sagt, mit einem "Gute Freundin-Wochenende": Zwei Tage Bloodborne, Bier, Pizza und Coldmirror-Videos. Wahrlich eine perfekte Mischung!

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken!