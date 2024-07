Wir spielen am Wochenende ein malerisches Meisterwerk für 2,99 Euro - und was zockt ihr?

Wir spielen unter anderem Gris am Wochenende. Das gibt es nämlich aktuell im Angebot.

Ein neues Wochenende steht vor der Tür und das heißt bei den meisten von uns wieder Zeit zum Zocken! Entsprechend wollen wir natürlich wieder wissen, was ihr die freien Tage über spielt und verraten euch auch unsere Spiele – mit dabei diesmal auch eine besondere Empfehlung.

Die Empfehlung diese Woche: Gris

Heute mache ausnahmesweise mal ich (Eleen) den Anfang und stelle euch mein Wochenendprogramm vor, weil ich es euch nur ans Herz legen kann. Weil Neva nämlich demnächst erscheint, habe ich mir endlich den Vorgänger von Entwickler Nomada Studio vom Pile of Shame geschnappt und Gris angefangen.

Der bezaubernde 2D-Plattformer ist nicht nur mit seiner tiefgreifenden Stimmung und der wunderschönen, handgezeichneten Grafik ein echtes Highlight, er ist auch aktuell im PlayStation Store im Angebot. Dort bekommt ihr den Titel nämlich mit 80% Rabatt für gerade einmal 2,99 Euro.

Hbt ihr diese kleine Perle also bislang noch nicht gespielt, kann ich sie euch nach meinen ersten Spielstunden nur empfehlen.

1:23 Gris - Trailer kündigt PS4-Umsetzung des Indie-Abenteuers an

Das zockt die GamePro-Redaktion

Weiter geht es direkt mit Tobi, der wie schon am letzten Wochenende wieder in die Concord-Beta reinschauen will. Dieses Mal steht die Beta nicht nur allen offen, sie bietet auch einen neuen Modus und eine weitere Karte.

Daneben freut sich Tobi aber vor allem darauf, ein analoges Spiel zu zocken. Bei ihm ist nämlich frisch der Brettspiel-Klopper Pampero angekommen, in dem wir als eines von mehreren Energieunternehmen ein Stromnetz in Uruguay aufbauen und dabei hauptsächlich Windkraft nutzen.

Chris und Annika probieren stattdessen einmal das neue Cyberpunk-Abenteuer Nobody Wants to Die aus. Das ging vorab vor allem wegen seiner schicken Unreal Engine 5-Grafik rum und Chris will überprüfen, ob die PS5-Version mit der PC-Grafik mithalten kann.

2:01 Neues Cyberpunk-Spiel bietet dank Unreal Engine 5 Hammergrafik - und erscheint schon heute

Etwas gemütlicher geht es bei Kevin zu, der nämlich dank Umzug kaum Zeit zum zocken hat. Damit es nicht ZU gemütlich wird, nimmt er sich aber auch ein bisschen Zeit für Elden Ring.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät euch Samara womit sie sich abseits der Arbeit beschäftigt: Sieht: Da gestern die neue Serie Those about to die auf Amazon Prime gestartet ist, werde ich da mal einen Blick reinwerfen und schauen, was Anthony Hopkins im alten Rom treibt. Liest: Ich nehme mir eine weitere Kurzgeschichte aus dem Dragon Age-Buch "Tevinter Nights" vor. Eigentlich hatte ich mich gefreut, stattdessen endlich im Comic "The Missing" zu erfahren, was Späherin Harding nach Inquisition getrieben hat, aber das Heft dümpelt seit über einem Monat in der Post herum. Hört: In der Mittagshitze draußen gibt's ein bisschen Western-Mucke von Brother Dege. Daneben will ich aber auch mal in das neue Kitty-Album reinhören und in Nostalgie schwelgen. Spielt: Ich darf mir schon mal ein bisschen was von Neva, dem neuen Spiel der Gris-Entwickler, anschauen und freue mich wie ein Sojaschnitzel.

Eine Pause von Elden Ring gönnt sich dagegen Mary, die stattdessen kleinere Titel wie Echoes of the Plum Grove oder Fall of Porcupine ausprobieren will. Ähnlich wechselhaft ist auch Myki, die neben Monster Hunter mit unterschiedlichen Builds auch Zeit für Operation Tango und Hades 2 finden will.

Hannes will vor allem Blödsinn anstellen, kanalisiert das aber zum Glück in das kleine Open World-Spiel Tiny Terry's Turbo Trip. Hier rennt er mit seiner Knarre durch die Gegend, verdrescht NPCs mit dem Schraubenschlüssel und stellt allerhand Unfug an.

Last but not least wäre da noch Basti, der unbedingt das Zeldalike Minishoot Adventures beenden will und daneben No More Heroes 3 auf der PS5 zockt, mit dem er bislang Spaß hat.

Das war's von uns, habt ein fantastisches Wochenende und viel Spaß beim Zocken!