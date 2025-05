Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Fantasy Life i ist in der GamePro-Redaktion aktuell das Spiel der Stunde.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt berichten wir darüber, welche Spiele uns aktuell umtreiben und sind wie immer gespannt zu hören, durch welche virtuellen Welten es euch gerade zieht.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Start macht Basti, bei dem bereits F1 25 im Laufwerk rotiert, wo er sich zunächst Breaking Point 3 vorknöpfen will. Etwas ruhiger geht's bei ihm in Mario+Rabbids: Sparks of Hope zur Sache. Mit Nintendos Taktikspiel will er sich wie Chris und auch Kevin schon ein wenig auf den baldigen Release der Switch 2 eingrooven.

Ausgegroovt hat es sich hingegen bei Eleen und Kingdom Come: Deliverance 2 - zumindest vorerst. Heinrichs Reise ist zwar beendet, für Nebenmissionen will sie das Spiel in den kommenden Wochen aber nochmal anschmeißen. Bis dahin will sie aber erst einmal das Ende von Clair Obscur erleben und nebenbei weiter Resident Evil: The Darkside Chronicles im Koop zocken.

1:55 F1 25 enthüllt Release, Plattformen und neuen Story-Modus

Für Mary fängt die Reise ins Ungewisse mit Gustave, Maelle und Co. hingegen erst an und was Kingdom Come anbelangt, hat sie auch noch ein paar Missionen vor sich.

Fantasy Life i ist das GamePro-Spiel der Stunde

War vor gut fünf Jahren nahezu die komplette Redaktion im Animal Crossing-Fieber, bahnt sich aktuell mit Fantasy Life i: Die Zeitdiebin ein ähnliches Phänomen an. Jetzt, wo die Cozy-Sim endlich für Switch, PS5 und PC erschienen und scheinbar auch richtig cool geworden ist, mutiert das gemütliche Abenteuer zum Spiel der Stunde.

So sind Samara, Hannes, Max und Myki seit Mitte der Woche komplett in Fantasy Life versunken. Keys für den GamePro-Test gabs wie bei den meisten Magazinen übrigens erst zum Release, daher wundert euch nicht, wenn es bis zum finalen Eindruck von Max noch etwas dauert. Das Spiel hat schließlich einen ganz schönen Umfang.

Und dann kommen wir zu guter Letzt noch zu Annika, die sich zusammen mit Franzi von der GameStar Split Fiction geschnappt hat und gerade eine super Zeit mit dem Koop-Abenteuer erlebt.

Ach ja, zu meinem Spiel der Stunde kann ich (Dennis) euch aktuell leider noch nichts verraten. Wer schon länger auf GamePro ist, kann sich aber sicher denken, in welcher Spielwelt ich meine Zeit verbringe.

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, erholt euch gut und habt ganz viel Spaß mit euren aktuellen Lieblingsspielen!