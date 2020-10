Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Der Oktober hat begonnen und damit auch der letzte "Current-Gen"-Monat. Denn im November startet mit der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 die nächste Konsolengeneration. Bis dahin sind allerdings noch ein paar Wochenenden zu überbrücken, so auch dieses. Zu zocken gibt es allerdings genug. Und was wir in die Konsolen werfen, verraten wir euch wie gewohnt an dieser Stelle.

Das spielt die Redaktion

An diesem Wochenende gibt es einen klaren Favoriten. Denn einen Teil der Redaktion hat erneut das Destiny 2-Fieber gepackt. Ob das möglicherweise an der bald anstehenden Erweiterung Jenseits des Lichts liegt? Am Wochenende genießen jedenfalls Rae, Linda und Hannes die aktuellen Inhalte des Bungie-Shooters.

Rae reichen die Ballereien in Destiny allerdings nicht aus, weswegen bei ihr auch Call of Duty: Warzone gespielt, einer ihrer Dauerbrenner des Jahres 2020. Daneben steht auch Hades auf dem Programm und selbstverständlich wirft unsere Chefredakteurin auch einen Blick in das große Herbst-Update von Animal Crossing.

Auf Lindas Wochenend-Zock-Liste finden sich viele Titel wieder, die auch Rae auf ihrer Liste hat. Neben Destiny 2 sind dort ebenfalls Warzone und Hades zu finden, aber ist auch nicht verwunderlich, schließlich machen gerade die Shooter in geselliger Runde ja am meisten Laune.

Hannes ist am Samstag und Sonntag nicht nur als Hüter unterwegs, sondern frönt auch seiner Crash Bandicoot-Leidenschaft. Schon die ersten Teile hat er geliebt, kein Wunder also, dass er auch den aktuellen vierten Teil Crash Bandicoot 4: It's About Time verschlungen hat und immer noch nicht davon loskommt. Seinen Test zum Spiel lest ihr übrigens hier:

Und ich (Tobi)? ich habe seit dieser Woche das große Privileg, eine Xbox Series X zu Preview-Zwecken zuhause zu haben und werde mich wahrscheinlich durch die bereits vorhandene Bibliothek an abwärtskompatiblen Spielen wühlen. Definitiv auf dem dem Programm steht aber Doom Eternal, das ich bislang noch nicht gespielt habe, von dem mir aber von fast jeder Seite vorgeschwärmt wurde.

Euch wie immer ein tolles Wochenende, bleibt gesund und verratet uns in den Kommentaren, welche Spiele euch aktuell beschäftigen.