Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und wie viele andere auch befindet ihr euch heute vielleicht schon im verlängerten Viertages-Wochenende. Auch ein Großteil der GamePro-Redaktion hat heute frei, weswegen euch nur eine überschaubare Runde verrät, was sie die nächsten Tage über spielt.

Das zockt die GamePro-Redaktion

Die erste im Bunde ist Eleen, die sich auch an diesem Wochenende ihrem, von ihr liebevoll "mein ewiger Endgegner" getauften, Horizon Forbidden West. In dessen riesiger Spielwelt hat sie sich dank zahlreicher Nebenquests, Sammelaufgaben und anderer Aktivitäten derart verloren, dass noch nicht absehbar ist, wann sie das Ende des PS5-Abenteuers erreicht. Welchem Titel sie sich danach widmen wird, steht allerdings jetzt schon fest: Vampire the Masquerade: Swansong.

Unser Hardware-Guru Chris träumt nach wie vor von einem Remaster zu Bloodborne, einem sehr absoluten Lieblingsspiele. Im Netz hat er jetzt ein Beispiel gefunden, wie so ein Remaster aussehen könnte und das hat ihn dermaßen beeindruckt und heiß gemacht, dass er an diesem Wochenende zu einem neuen Run nach Yharnam aufbricht.

Rae ist weiter im Shooter-Fieber und hat für die nächsten Tage gleich drei davon auf ihre Liste gepackt. Unter anderem ballert sie sich durch Fortnite, Call of Duty Black Ops: Cold War und Halo Infinite, in dem Anfang Mai die zweite Season gestartet ist. Und der Battle Pass levelt sich schließlich nicht von alleine hoch...

Und ich (Tobi)? Ich werde vermutlich noch ein bisschen Spielzeit in Sniper Elite 5 stecken. Die Mischung aus Action und Stealth macht mir nämlich wie schon in den Vorgängern dermaßen Laune, dass ich tatsächlich Lust habe, sämtliche Nebenziele zu erfüllen und Werkbänke zu entdecken, um meine Waffen weiter anpassen zu können. Alles weitere zu Sniper Elite 5 könnt ihr in meinem Test lesen:

Und jetzt seid ihr dran: Was landet bei euch an diesem Wochenende in der Konsole? Oder widmet ihr euch am verlängerten Wochenende etwas anderem? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wir sind gespannt, was ihr empfehlen könnt.

Habt in jedem Fall ein tolles Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken!