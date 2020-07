Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Das erste Wochenende im Juli liegt vor uns und natürlich stehen bei der GamePro-Redaktion ausgiebige Zock-Sessions aus dem Programm. Ein PS4-Exklusivtitel ist bei einigen von uns derzeit besonders gefragt.

Aber wir sind sicher, dass nicht nur wir fleißig zocken. Schreibt uns wie immer gerne in die Kommentare, welche Spiele euch am Wochenende die Zeit versüßen.

Das spielt die Redaktion

Na dann lüften wir doch direkt mal das Geheimnis und beginnen mit Hannes. Der widmet sich schon seit einigen Tagen intensiv Ghost of Tsushima, das am 17. Juli für die PS4 erscheinen wird. Pausen macht er dabei vermutlich kaum und wenn doch, wird Huntdown in der Switch landen.

Auch Sebastian begibt sich nach Tsushima, um unserem Haupttester Dennis nach dessen Rückkehr aus dem Urlaub tatkräftig unter die Arme greifen zu könnenm schließlich können wir euch schon bald einen Test zum Spiel präsentieren.

Seinen Langzeit-Favoriten Animal Crossing: New Horizons kann aber auch Ghost of Tsushima nicht gefährden, weswegen er sich an diesem Wochenende ausgiebig mit den Juli-Neuerungen beschäftigen wird, die er für euch hier zusammengefasst hat:

Ghost of Tsushima und kein Ende: Auch Rae begibt sich als einsamer Samurai in die Schlacht gegen die einfallenden Mongolenhorden und folgt dem Wind zum nächsten Secret in der Spielwelt. Wie bei Basti steht auch bei ihr nebenbei Animal Crossing auf dem Spielplan, schließlich kann man dank des Juli-Updates jetzt auch tauchen.

Linda ist die erste in dieser Aufzählung, die nicht Ghost of Tsushima spielt, sondern sich wenig überraschend noch immer dem bislang größten Brocken des Jahres widmet: The Last of Us Part 2. Mittlerweile ist sie auf ihrem vierten Run durch das Spiel (aktuell New Game+ auf schwer) und noch immer findet sie kleine Geheimnisse und Details. Ach ja: Auch Linda kann sich dem Sog des Juli-Updates von Animal Crossing nicht entziehen.

Und ich (Tobi)? Ich habe The Last of Us Part 2 am letzten Wochenende beendet und brauche in dieser Woche definitiv einen Kontrast dazu, also etwas fröhliches/buntes. Vielleicht starte ich nochmal bei Super Mario Odyssey oder schwelge bei den alten Rare-Titeln in der Rare Replay Collection in Nostalgie.

Habt ein schönes Wochenende, bleibt mir gesund und genießt die Zeit an der Konsole oder am PC.