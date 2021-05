Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen werden. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher wie immer an dieser Stelle die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Den Start macht in dieser Woche Irina, die sich eine kleine Pause von ihrem Langzeitprojekt Final Fantasy 6 gönnt und stattdessen in Stardew Valley ihren Hof auf Vordermann bringt und in der humorvollen Krankenhaus-Simulation Two Point Hospital ein paar Patienten verarztet.

Rae ist hingegen weiter mit der Mass Effect: Legendary Edition beschäftigt. Als Riesenfan der Reihe ist sie mittlerweile bei Teil 3 angelangt und die Chancen stehen gut, dass sie die Weltraum-Opera am Wochenende erneut beendet. Ist das geschafft, geht es dann wieder zurück in Cold War bzw. Warzone, versteht sich.

Bei Tobi geht es ebenfalls zurück in vertraute Gefilde. Beim letzten Xbox-Sale hat er sich die BioShock Collection geschossen, da er mal wieder richtig Bock auf die düstere Atmosphäre von Rapture hat. Und, weil er große Teile der Geschichte auch schon wieder vergessen hat.

Hannes ist am Wochenende mit einem, und hier müssen wir ein wenig vage bleiben, "geheimen Spiel" beschäftigt über das ihr schon bald mehr von ihm erfahrt. Kann er sich von dem lösen, wird weiter Mass Effect 1 gespielt, wo er so langsam aber sicher den Reapern auf die Schliche kommt.

Bei mir (Dennis) steht ebenfalls Hannes' geheimes Projekt an und dann werde ich wohl nach dem Horizon Forbidden West-Gameplay zum gefühlt zehnten Mal Teil 1 auf der PlayStation installieren. Schande über mein Haupt, obwohl mir das Spiel gut gefällt, bin ich bislang nicht über die erste Hälfte hinaus gekommen. Horizon Zero Dawn wird übrigens auch Kai wieder auf die Festplatte packen. Der muss aber schauen, ob er neben vier Gundam-Blu-Rays überhaupt Zeit für Aloys Abenteuer findet.

Da Eleen, Annika, Max und auch Linda bereits im verlängerten Wochenende sind, war's das schon von uns. Habt ein paar wunderbare freie Tage, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund.