Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Eine relativ lange Woche ohne große Neuigkeiten neigt sich dem Ende und auch wir sehnen uns nach der freien Zeit, um unserem allerliebsten Hobby nachgehen zu können. So langsam taut auch die Spieleindustrie wieder auf und es gibt neue Spiele, weshalb auch die Auswahl der Titel wieder etwas frischer wirkt als in den vergangenen Wochen.

Und wie immer verraten wir euch hier im Artikel was das ist, haben den ein oder Tipp für euch und sagen, was die GamePro-Redaktion am Wochenende spielt. Auch wollen wir natürlich von euch wissen, welche Spiele im Laufwerk eurer Konsole oder dem PC landen.

Das zockt die Redaktion

Zum Start reisen wir in die Vergangenheit und schauen uns an, was unsere Retro-Freunde spielen werden. Kai will nämlich mal wieder den SNES-Klassiker Demon's Crest einlegen. Bei Leroy hingegen springt gleich zwischen zwei Konsolengenerationen hin und her. Denn er spielt auf seinem N64 Snowboard Kids und seinem GameCube Super Mario Sunshine.

Hannes hat das MMO-Fieber gepackt und streitet weiter begeistert durch die Welt von Final Fantasy 14. Für Tobi geht es weiter in die Schlachten gegen die Untoten-Armee in Zombie Army 4. Dennis und Max machen einen Ausflug in das Darksiders-Spinoff Darksiders Genesis und schnetzeln sich durch Gegnerhorden. Wie das Spiel bei uns abschneidet, lest ihr in unserem Test.

Für Rae ist jetzt durch die neuesten Angebote die Zeit gekommen, endlich einmal in The Division 2 reinzuschauen. Es bleibt spannend, ob es ihr auch gefallen wird. Wenn sie Ablenkung von dem vielen Geballer braucht, dann taucht sie, genauso wie Linda, in Dreams ab und genießt eine der unzähligen Kreationen der Community.

Bei mir (Basti) landet auch wieder einmal Dreams im Laufwerk, wo ich mich vor allem auf den Story-Modus "Arts Traum" freue. Noch mehr zu dem neuesten PlayStation-Exklusivtitel gibt es in unserem Test. Daneben möchte ich mich endlich mal an die neuen DLC-Songs aus Beat Saber und Audica heranwagen, die schon seit einigen Wochen erhältlich sind.

Jetzt seid ihr dran, was spielt ihr am Wochenende?