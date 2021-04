Was zockt ihr über Ostern? Das sind unsere Empfehlungen

Das lange Oster-Wochenende steht an und ein Großteil der Redaktion hat sich bereits in den Kurzurlaub verkrümelt. Vorab haben mir Rae, Tobi, Linda und Co. aber noch verraten, welche Spiele sie aktuell beschäftigen. Wie ihr das aus unseren "Was zockt ihr am Wochenende"-Artikeln jeden Freitag gewohnt seid, wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Games ihr euch die kommenden Tage beschäftigt.

Daher die Frage: Was zockt ihr über Ostern?

Das Wichtigste vorab

Bevor es mit unseren Spielen losgeht, eine wichtige Info vorab: Seit heute - und nein, das ist ausnahmsweise kein Aprilscherz - gibt es Nachwuchs in der GamePro-Redaktion. Zukünftig wird uns Eleen als Redakteurin tatkräftig unterstützen und für euch aus der Welt der Konsolenspiele berichten. Daher auch in schriftlicher Form ein Willkommen im Team, Eleen.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Anfang macht daher natürlich auch unser Neuzugang. Eleen wird sich die freien Tage über das Koop-Abenteuer A Way Out schnappen, das sie zusammen mit der Familie spielt. Das neue Spiel von Entwickler Hazelight, It Takes Two, ist ja bekanntlich in der vergangenen Woche erschienen und hat uns im GamePro-Test wahrlich begeistert.

Linda hingegen zockt auf dem PC entspannt Dorfromantik, eine Mischung aus Carcassonne und Puzzlespiel, das euch die Kollegen der GameStar in einem ausführlichen Artikel vorstellen. Leider gibt es das Spiel noch nicht für Konsolen, obwohl es bspw. super auf die Switch passen würde.

Bei Annika steht das lange Wochenende über Disco Elysium auf dem Plan, das in dieser Woche für die PS4 erschienen ist und zu den besten RPGs der vergangenen Jahre zählt. Auch will sie Skyrim nochmal von vorn anfangen, da sie die Hauptstory bis heute nie durchgespielt hat. Da kenne ich jemanden, dem es ähnlich geht ...

Irina bleibt sich auch über Ostern treu und spielt weiter Genshin Impact. Da ihre Woche sehr voll war, wird weiter das laufende Event nachgeholt. Auch Rae spielt mit Cozy Grove ihre Animal Crossing-Alternative aus der Vorwoche, über die wir euch in der kommenden Woche genauer berichten dürfen.

Kommen wir noch zu Hannes, Max, Tobi und mir (Dennis). Wir Vier werden uns allesamt in Outriders stürzen, um euch kommende Woche unseren Ersteindruck zu schildern. Falls ihr hier bereits auf einen Test wartet, sei gesagt, dass uns die Keys erst zum Release erreicht haben, es also schlicht noch ein wenig dauert.

Das wars von uns. Habt ein schönes langes Wochenende, viel Spaß beim zocken und bleibt gesund.