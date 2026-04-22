Wednesday Staffel 3: Netflix teilt überraschend das erste Bild und teast damit einen Schauplatzwechsel an

Das erste Bild aus der dritten Wednesday-Staffel ist da.

Im Herbst 2025 ist auf Netflix die zweite Staffel des Serien-Hits Wednesday erschienen. Aktuell laufen die Arbeiten an der dritten Season auf Hochtouren und jetzt wurde auch das erste Bild geteilt. Es zeigt Wednesday in ungewohnter Umgebung.

In Staffel 3 geht es nach Europa

Während zwischen der ersten und der zweiten Staffel knapp drei Jahre lagen, sieht es aktuell so aus, als könnte die Wartezeit auf Staffel drei etwas kürzer ausfallen. So scheint ein Release im Herbst 2027 durchaus realistisch.

1:07 Wednesday: Netflix stellt den Cast von Staffel 3 vor

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Nachdem im Februar der Cast der dritten Season offiziell vorgestellt wurde, hat Netflix jetzt auch das erste Bild aus der neuen Staffel geteilt und damit eine echte Überraschung verraten. Auf dem Foto sind Wednesday und das Eiskalte Händchen nämlich vor dem Eiffelturm zu sehen. Netflix schreibt passend dazu:

"Mit schrecklichen Grüßen aus Paris."

Was hat es damit auf sich? Wie und warum Wednesday nach Paris kommt, wird natürlich nicht verraten. Auch, ob sie die ganze dritte Staffel auf Reisen verbringt und dabei womöglich weitere europäische Metropolen besucht, ist komplett offen.

Möglich ist, dass die Suche nach Enid Sinclair der Auslöser für die Reise ist. Zur Erinnerung: Am Ende der zweiten Staffel flieht Enid als Werwolf von der Nevermore Academy, woraufhin sich Wednesday zusammen mit Onkel Fester auf die Suche nach ihr begibt.

Dabei handelt es sich aber natürlich nur um Spekulationen und wir müssen wohl einfach abwarten, bis Netflix mehr Details zur dritten Staffel verrät. Ein Schauplatzwechsel könnte auf jeden Fall frischen Wind in das Spin-off der Addams Family bringen.

Gleichzeitig ist es nur schwer vorstellbar, dass Nevermore ganz außen vor gelassen wird. Die Schule ist immerhin ein ziemlich ikonischer Schauplatz und gehört gewissermaßen zu Wednesday wie ihre schwarzen Flechtzöpfe und die miese Laune.

Wie gefällt euch das erste Bild? Freut ihr euch auf die dritte Staffel von Wednesday?