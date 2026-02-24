Wednesday: Für Staffel 3 wird der Cast um einen Star aus Stranger Things und viele weitere erweitert

Netflix hat den Cast der dritten Wednesday-Staffel vorgestellt.

Netflix hat endlich die ersten Informationen zur dritten Staffel der Hit-Serie Wednesday geteilt. Einen Release-Zeitraum gibt es zwar noch nicht, dafür wurde der Cast mit einer Reihe von spannenden Neuzugängen verkündet.

Das ist der Cast von Wednesday Staffel 3

Das erste offizielle Video von der dritten Wednesday-Staffel fängt den Spirit der erfolgreichen Serie hervorragend ein. In etwas mehr als einer Minute wird der Cast auf clevere Weise enthüllt. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Viele Rückkehrer: Da es sich um die dritte Staffel handelt, kehren zahlreiche Schauspieler*innen und ihre Rollen natürlich zurück. Allen voran wird Jenna Ortega wieder in die Hauptrolle der Wednesday Addams schlüpfen.

Catherine Zeta-Jones und Luis Guzman sind ebenfalls wieder als Morticia Addams und Gomez Addams an Bord. Pugsley Addams, der Bruder von Wednesday, wird erneut von Issac Ordonez dargestellt und Fred Armisen kehrt als Onkel Fester zurück.

Spannende Neuzugänge: Das Video hält allerdings auch ein paar handfeste Überraschungen parat. Winona Ryder, die zuletzt bei Netflix als Joyce Buyers in Stranger Things zu sehen war, spielt eine noch unbekannte Figur namens "Tabitha".

Ryder hat zuvor schon mehrfach mit Tim Burton, dem Executive Producer von Wednesday, zusammengearbeitet. Ikonisch ist ihre Rolle in Beetlejuice. Sie war aber auch in Edward mit den Scherenhänden zu sehen und im Animationsfilm Frankenweenie zu hören.

Für die dritte Staffel versammelt Burton zudem drei weitere ehemalige Weggefährt*innen. Eva Green wird Morticias Schwester Ophelia Frump darstellen und Noah Taylor wird die neue Rolle "Cyrus" übernehmen.

Zu guter Letzt wird es, zumindest im englischen Original, auch die Stimme von Jack Skellington zu hören geben. Chris Sarandon, der den legendären Kürbiskönig synchronisiert hat, wurde für die Rolle von "Balthazar" gecastet, über die allerdings noch nichts bekannt ist.

Wenn die dritte Staffel von Wednesday erscheint, ist noch völlig offen. Netflix hat offenbar schon mit den Dreharbeiten begonnen, mit einem Release vor 2027 ist aber nicht zu rechnen. Wenn die Qualität stimmt, warten die Fans aber wahrscheinlich gerne.

