Wednesday: Netflix stellt den Cast von Staffel 3 vor

Mit einem Video hat Netflix den Cast für die dritte Staffel der Hit-Serie Wednesday vorgestellt. Neben vielen Rückkehrern gibt es auch ein paar Neuankömmlinge. Jenna Ortega kehrt natürlich in der Rolle von Wednesday zurück, während Catherine Zeta-Jones auch weiterhin Morticia Addams spielen wird.

Zu den neuen Gesichtern gehört unter anderem Winona Ryder, die eine Figur namens "Tabitha" verkörpern wird. Einen Starttermin für die dritte Staffel gibt es noch nicht.