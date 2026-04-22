Elden Ring Film – Erste Bilder vom Set in London verraten uns, wie Leyndell und Marika aussehen

Bilder des Sets könnten uns einen ersten Ausblick auf Marika gegeben haben.

Kaum hat die Produktion des Elden-Ring-Films begonnen, gibt es ordentlich Informationen. Nachdem erst vor Kurzem der gesamte Cast bekannt wurde, gibt es nun sogar schon die ersten Szenen vom Set in London. Hier bekommen wir nicht nur zu sehen, wie nah sich Leyndell an der Vorlage befindet, sondern wohl auch ein erstes Bild eines bedeutenden Charakters.

Leyndell erwacht zum Leben

Insgesamt gibt es fünf neue Bilder vom Set, das wohl aktuell am Old Naval College in Greenwich, London aufgebaut ist. Hier wurden schon Filme wie The Dark Knight Rises, Les Misérables, Thor 2 oder Sherlock Holmes gedreht.

1:53 Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt

Autoplay

Für den Elden-Ring-Film hingegen scheint hier die Stadt Leyndell zu entstehen. Und schon jetzt sehen die Details sehr vielversprechend aus, da sich hier scheinbar ganz genau an die Vorgabe gehalten wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das erste Bild zeigt ein Ornament mit Sonnenblumen, die durchaus in der Elden-Ring-Lore eine größere Rolle spielen. Vielleicht treffen wir im Film ja auch auf Goldmask, wer weiß?

Die Vogelkäfige würden auch zur magischen Akademie passen. (Bild via Reddit/user/ChiefLeef22)

Das zweite zeigt nicht nur ein paar Kostüme, sondern auch ein Banner von Leyndell, das direkt aus dem Spiel stammen könnte.

Die Vogelkäfige sind ein Thema, das man vor allem in Raya Lucaria vorfindet, aber auch an vielen anderen Stellen im Spiel sieht.

Erster Blick auf die Charaktere

Könnte es sich hier um eine junge Marika handeln? (Bild via Reddit/user/ChiefLeef22)

Besonders interessant ist aber ein Bild von einer blonden Frau in blauen Roben, die über einen Marktplatz schreitet. Fans vermuten eine junge Marika, vielleicht aus einem Rückblick. Das erkennt man vor allem daran, dass sie noch beide Zöpfe zu haben scheint.

Dazu sieht man noch einen jungen Mann, aus dessen Kopf Hörner zu wachsen scheinen – ein Omenkind vielleicht.

Doch noch ein weiterer Charakter wurde vielleicht angeteasert. Mehr dazu gibt's auf der nächsten Seite.