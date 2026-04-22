Elden Ring Film – Erste Bilder vom Set in London verraten uns, wie Leyndell und Marika aussehen

Kaum hat die Produktion des Elden-Ring-Films begonnen, gibt es ordentlich Informationen. Nachdem erst vor Kurzem der gesamte Cast bekannt wurde, gibt es nun sogar schon die ersten Szenen vom Set in London. Hier bekommen wir nicht nur zu sehen, wie nah sich Leyndell an der Vorlage befindet, sondern wohl auch ein erstes Bild eines bedeutenden Charakters.
Leyndell erwacht zum Leben
Insgesamt gibt es fünf neue Bilder vom Set, das wohl aktuell am Old Naval College in Greenwich, London aufgebaut ist. Hier wurden schon Filme wie The Dark Knight Rises, Les Misérables, Thor 2 oder Sherlock Holmes gedreht.
Für den Elden-Ring-Film hingegen scheint hier die Stadt Leyndell zu entstehen. Und schon jetzt sehen die Details sehr vielversprechend aus, da sich hier scheinbar ganz genau an die Vorgabe gehalten wird.
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Das erste Bild zeigt ein Ornament mit Sonnenblumen, die durchaus in der Elden-Ring-Lore eine größere Rolle spielen. Vielleicht treffen wir im Film ja auch auf Goldmask, wer weiß?
Das zweite zeigt nicht nur ein paar Kostüme, sondern auch ein Banner von Leyndell, das direkt aus dem Spiel stammen könnte.
Die Vogelkäfige sind ein Thema, das man vor allem in Raya Lucaria vorfindet, aber auch an vielen anderen Stellen im Spiel sieht.
Erster Blick auf die Charaktere
Besonders interessant ist aber ein Bild von einer blonden Frau in blauen Roben, die über einen Marktplatz schreitet. Fans vermuten eine junge Marika, vielleicht aus einem Rückblick. Das erkennt man vor allem daran, dass sie noch beide Zöpfe zu haben scheint.
Dazu sieht man noch einen jungen Mann, aus dessen Kopf Hörner zu wachsen scheinen – ein Omenkind vielleicht.
Doch noch ein weiterer Charakter wurde vielleicht angeteasert. Mehr dazu gibt's auf der nächsten Seite.
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