Assassin's Creed Black Flag Resynced - Erster Clip und Screenshots aus Debüt-Trailer geleakt: Remake sieht schon jetzt richtig gut aus

Wie sollte es auch anders sein: Kurz vor dem Reveal von Assassin's Creed Black Flag Resynced sind bereits Screenshots und anderes Material des Remakes im Umlauf.

Profilbild von Linda Sprenger

Linda Sprenger
22.04.2026 | 11:41 Uhr

Erste Screenshots zum AC Black Flag-Remake wurden geleakt (Teaserbild aus dem Original). Erste Screenshots zum AC Black Flag-Remake wurden geleakt (Teaserbild aus dem Original).

Assassin's Creed Black Flag Resynced wird am morgigen 23. April um 18 Uhr deutscher Zeit im Zuge eines Showcases enthüllt. Doch wenig überraschend kursieren bereits jetzt schon Screenshots sowie erste Videoclips aus dem Debüt-Trailer des Remakes im Netz – und die machen definitiv Lust auf mehr.

Leaks zeigen erste Szenen von Assassin's Creed Black Flag Resynced

Besagte Screenshots und ein rund 11 Sekunden langer Clip machen gerade auf X/Twitter die Runde. Sie wurden ursprünglich vom User @intercelluar gepostet, der den Enthüllungstrailer offenbar vorab in die Hände bekommen hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das geleakte Material wirkt zwar authentisch und liefert einen ersten Eindruck von der überarbeiteten Optik des Remakes, dennoch solltet ihr die Screenshots und Clips mit Vorsicht genießen.

Der offizielle Trailer erreicht uns am morgigen Donnerstag und erst dann können wir uns ein erstes konkretes Urteil über die Grafik des Remakes im Vergleich zum Original aus dem Jahr 2013 erlauben. Ob der geleakte Clip tatsächliche Ingame-Grafik zeigt, ist ebenfalls komplett unklar.

Video starten 14:29 Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?

In der Community sorgt das geleakte Trailer-Material indes aber schon für Hype: "Omg, das sieht so gut aus", schreibt beispielsweise ein X-User. Ein anderes X-Mitglied zeigt sogar schon einen ersten Vergleich zum Original, und jap: Schon hier können wir erkennen, dass sich in puncto Optik definitiv etwas getan hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die ersten Bilder aus dem Debüt-Trailer sind nicht die einzigen Leaks zum Black Flag-Remake, der kurz vor der Enthüllung aufgetaucht ist. Insider Tom Henderson hat zudem die Inhalte der Collector's Edition vorab verraten. Zudem enthält das Remake angeblich weder DLCs noch den Multiplayer.

Mehr zum Thema
Assassin's Creed Black Flag Resynced wird diese Woche enthüllt - Termin des Showcases und alle Gerüchte zum Remake im Live-Ticker
von Annika Bavendiek
Assassins Creed Black Flag Resynced wird diese Woche enthüllt - Termin des Showcases und alle Gerüchte zum Remake im Live-Ticker

Weitere Leaks sowie alle wichtigen Infos zur morgigen Enthüllung findet ihr im oben verlinkten GamePro-Liveticker.

Und nun fragen wir wie immer euch: Freut ihr euch auf Resynced und was sagt ihr zu den Screenshots?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 2027 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 6 Minuten

Assassin's Creed Black Flag Resynced - Erster Clip und Screenshots aus Debüt-Trailer geleakt: Remake sieht schon jetzt richtig gut aus

vor 2 Stunden

Assassin's Creed Black Flag Resynced wird diese Woche enthüllt - Termin des Showcases und alle Gerüchte zum Remake im Live-Ticker

vor 23 Stunden

Assassin's Creed Black Flag Resnyced ist noch gar nicht da, aber schenkt euch schon jetzt ein Item - So holt ihr euch den Twitch Drop

vor 5 Tagen

Und noch ein Leak zum Assassin's Creed Black Flag-Remake: Das ist wohl das konkrete Release-Datum für Resynced

vor einer Woche

Das Assassin's Creed 4-Remake soll selbst Black Flag-Kenner überraschen - mit neuen Charakteren und Missionen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Assassins Creed Black Flag Resynced - Erster Clip und Screenshots aus Debüt-Trailer geleakt: Remake sieht schon jetzt richtig gut aus

vor 3 Minuten

Assassin's Creed Black Flag Resynced - Erster Clip und Screenshots aus Debüt-Trailer geleakt: Remake sieht schon jetzt richtig gut aus
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (April 2026)   6     10

vor einer Stunde

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (April 2026)
Neuer Hit-Anime auf Crunchyroll gehört jetzt schon mit nur vier Folgen zu den besten Animes des Jahres

vor 4 Stunden

Neuer Hit-Anime auf Crunchyroll gehört jetzt schon mit nur vier Folgen zu den besten Animes des Jahres
Tomodachi Life: Wenn ihr euren Miis 5.000 Dollar schenkt, machen sie Urlaub in der Antarktis - und der Trip lohnt sich auch für euch

vor 4 Stunden

Tomodachi Life: Wenn ihr euren Miis 5.000 Dollar schenkt, machen sie Urlaub in der Antarktis - und der Trip lohnt sich auch für euch
mehr anzeigen