Assassin's Creed Black Flag Resynced - Erster Clip und Screenshots aus Debüt-Trailer geleakt: Remake sieht schon jetzt richtig gut aus

Assassin's Creed Black Flag Resynced wird am morgigen 23. April um 18 Uhr deutscher Zeit im Zuge eines Showcases enthüllt. Doch wenig überraschend kursieren bereits jetzt schon Screenshots sowie erste Videoclips aus dem Debüt-Trailer des Remakes im Netz – und die machen definitiv Lust auf mehr.
Leaks zeigen erste Szenen von Assassin's Creed Black Flag Resynced
Besagte Screenshots und ein rund 11 Sekunden langer Clip machen gerade auf X/Twitter die Runde. Sie wurden ursprünglich vom User @intercelluar gepostet, der den Enthüllungstrailer offenbar vorab in die Hände bekommen hat:
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Das geleakte Material wirkt zwar authentisch und liefert einen ersten Eindruck von der überarbeiteten Optik des Remakes, dennoch solltet ihr die Screenshots und Clips mit Vorsicht genießen.
Der offizielle Trailer erreicht uns am morgigen Donnerstag und erst dann können wir uns ein erstes konkretes Urteil über die Grafik des Remakes im Vergleich zum Original aus dem Jahr 2013 erlauben. Ob der geleakte Clip tatsächliche Ingame-Grafik zeigt, ist ebenfalls komplett unklar.
In der Community sorgt das geleakte Trailer-Material indes aber schon für Hype: "Omg, das sieht so gut aus", schreibt beispielsweise ein X-User. Ein anderes X-Mitglied zeigt sogar schon einen ersten Vergleich zum Original, und jap: Schon hier können wir erkennen, dass sich in puncto Optik definitiv etwas getan hat:
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Die ersten Bilder aus dem Debüt-Trailer sind nicht die einzigen Leaks zum Black Flag-Remake, der kurz vor der Enthüllung aufgetaucht ist. Insider Tom Henderson hat zudem die Inhalte der Collector's Edition vorab verraten. Zudem enthält das Remake angeblich weder DLCs noch den Multiplayer.
Weitere Leaks sowie alle wichtigen Infos zur morgigen Enthüllung findet ihr im oben verlinkten GamePro-Liveticker.
Und nun fragen wir wie immer euch: Freut ihr euch auf Resynced und was sagt ihr zu den Screenshots?
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