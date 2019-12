Der Black Friday Sale geht gerade erst zu Ende, da beginnt im PlayStation Store schon die nächste große Rabattaktion. Von heute an laufen volle drei Wochen lang, also bis zum 23. Dezember, die Weihnachtsangebote. In dieser Zeit gibt es einige große, aber auch eine Menge kleinere Titel zu stark reduzierten Preisen. Wir haben euch ein paar Highlights herausgesucht:

Assassin's Creed Odyssey

Das richtige Spiel für: Alle, die sich für die griechische Antike interessieren.

Nicht so gut für: Alle, die ein Assassin's Creed alter Schule wollen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Der Open-World-Hit Assassin's Creed Odyssey ist in den Christmas Deals um 61% reduziert und kostet damit statt 69,99€ nur noch 26,99€.

Die ganze griechische Antike: Odyssey überzeugt vor allem durch seine riesige und prall gefüllte Spielwelt. Die Entwickler scheinen mit der Zielsetzung herangegangen zu sein, jede Überlieferung der griechischen Antike an irgendeiner Stelle einzubauen, was ihnen in beeindruckendem Ausmaß gelungen ist. Alle Fans der antiken Mythologie, Philosophie und Literatur werden sich hier schnell wie zu Hause fühlen.

Mehr RPG: Spielerisch beschreitet Odyssey weiter den Weg Richtung Action-RPG, den schon Origins eingeschlagen hatte. Das bringt deutliche Vorteile mit sich. Gerade die Kämpfe sind spannender und fordernder geraten als je zuvor in der Reihe. Auf der anderen Seite treten damit die Parkour-Elemente, die früher den Kern von Assassin's Creed ausgemacht haben, in den Hintergrund, was der Serie ein Stück weit die Identität raubt.

Fazit: Assassin's Creed Odyssey ist ein sehr gutes Action-RPG, nicht zuletzt aufgrund seiner riesigen Spielwelt, in der es so viel zu entdecken gibt wie in kaum einem anderen Open-World-Titel. Auch die spielerischen Neuerungen bringen viel Gutes mit sich. Es dürfte jedoch den einen oder anderen Fan der früheren Teile geben, der seine geliebte Reihe hier nicht mehr wiedererkennt.

Assassin's Creed Odyssey statt 69,99€ für 26,99€

Shadow of the Colossus

Das richtige Spiel für: Alle, die einen Klassiker mit dichter Atmosphäre, aber gemächlichem Tempo erleben möchten.

Nicht so gut für: Alle, die vor allem Action wollen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Die Neuauflage des Klassikers Shadow auf the Colossus bekommt ihr drei Wochen lang für 16,99€ statt 39,99€ und damit um 58% günstiger.

Neues Fundament: Bei der PS4-Version des ursprünglich für die PS2 entwickelten Shadow of the Colossus handelt es sich nicht um ein bloßes Remaster mit höherer Auflösung, sondern um ein komplettes Remake auf neuer technischer Basis. Die Spielwelt erstrahlt nun in vielen neuen Details wie kleinen Rissen und Spuren der Verwitterung an Ruinen. Ein paar Schwächen in der Kameraführung sind aber erhalten geblieben.

Bedrückende Reise: Die Faszination von Shadow of the Colossus entsteht vor allem durch die große, jedoch nahezu leere Spielwelt, in der wir nur noch auf die Überreste einer untergegangenen Zivilisation stoßen. Die wenigen gigantischen Wesen, die dieses Land weiterhin bevölkern, müssen wir töten, wodurch wir die Welt sogar noch lebloser machen.

Fazit: Shadow of the Colossus hat sich schon bei seinem Erscheinen sämtlichen Konventionen widersetzt. In der heutigen Zeit, in der wir mit Aufgaben vollgestopfte Open Worlds gewohnt sind, wirkt die leere, aber sehr atmosphärisch gestaltete Spielwelt noch ungewöhnlicher. Das macht diesen Titel zu einem einzigartigen Meisterwerk, dem jeder, der nicht ausschließlich auf Action aus ist, eine Chance geben sollte.

Shadow of the Colossus statt 39,99€ für 16,99€

Wolfenstein 2: The New Colossus

Das richtige Spiel für: Alle, die einen Shooter mit atmosphärischer Kampagne suchen.

Nicht so gut für: Multiplayer-Fans und alle, die einen Shooter im Stil von DOOM erwarten.

GamePro-Wertung: 89 Punkte

Mit Wolfenstein II: The New Colossus bekommt ihr einen hochkarätigen Shooter 83% günstiger und damit für 11,99€ statt 69,99€.

Viel Atmosphäre: Im Nachfolger zu "The New Order" spielen wir erneut den Kriegshelden B. J. Blazkowicz und versuchen diesmal, die von den Nazis besetzten Vereinigten Staaten zu befreien, indem wir eine Revolution anzetteln. Aus dem interessanten Szenario holt der First Person Shooter durch seine aufwendig inszenierten Zwischensequenzen und die vielen in den Levels verstreuten Notizen einiges heraus.

Viel Action: Kern ist aber natürlich das Gameplay, das wie gewohnt auf brutale Action setzt. Einen Shooter im Stil des DOOM-Reboots, bei dem es fast ausschließlich auf Schnelligkeit und Treffsicherheit ankommt, sollte man aber nicht erwarten. Wie der Vorgänger bietet auch The New Colossus einigen Raum für Planung und besitzt zudem Schleichmechaniken, die sich in vielen Situationen als sehr nützlich erweisen.

Fazit: Wolfenstein 2: The New Colossus bietet eine atmosphärisch dichte Kampagne mit einer mindestens ordentlichen Story. Für Fans von Singleplayer-Shootern ist der Titel damit auf jeden Fall zu empfehlen. Man darf nur kein ganz auf Action fokussiertes Gameplay im Stil eines DOOM erwarten. Fans von Mehrspielergefechten schauen ebenfalls in die Röhre, einen Multiplayer-Modus gibt es nicht.

Wolfenstein II: The New Colossus statt 69,99€ für 11,99€

Resident Evil 2 Deluxe Edition

Das richtige Spiel für: Neueinsteiger und Fans des Originals, die sich nach einer modernisierten Fassung sehnen.

Nicht so gut für: Alle, denen Originaltreue über alles geht.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Resident Evil 2 gab es schon im Black Friday Sale günstiger, aber nur in der Standard-Version. In den Christmas Deals ist nun die Deluxe Edition mit zusätzlichen Ingame-Inhalten reduziert. Sie kostet statt 69,99€ nur noch 24,99€.

Sinnvoll modernisiert: Bei Resident Evil 2 handelt es sich um ein richtiges Remake auf komplett neuer technischer Grundlage. Dabei wurde nicht nur die Grafik auf ein zeitgemäßes Niveau gehoben, sondern auch die Steuerung und die Kameraführung modernen Gewohnheiten angepasst. Die beiden Protagonisten steuern wir nun größtenteils aus der Schulterperspektive, was gerade in den Kämpfen die Bedienung enorm erleichtert.

Zeitlos gut: Abgesehen von solchen sinnvollen Verbesserungen bleibt das neue Resident Evil 2 dem Konzept des Originals weitgehend treu. Dieses erweist sich als zeitlos gut. Die knappen Ressourcen des Survival-Horrorspiels sorgen für ständige Anspannung. Auch die eng begrenzte, aber sehr detaillierte Spielwelt erweist sich als Vorteil, weil wir sie nicht nur hastig durchqueren, sondern jeden Winkel kennenlernen.

Fazit: Allen Neuerungen zum Trotz ist das Remake von Resident Evil 2 ein Horrorspiel alter Schule geblieben, mit allen Stärken des Originals. Nun aber finden auch diejenigen, die sich mit der trägen Steuerung eines PS1-Titels nicht mehr anfreunden können, leicht Zugang zu dem Klassiker. Nur diejenigen, die abgesehen von der Grafik gar nichts an ihrem heißgeliebten Spiel geändert sehen möchten, könnten etwas enttäuscht sein.

Resident Evil 2 Deluxe Edition statt 69,99€ für 24,99€

Weitere Angebote (Auswahl):

Zur Übersicht über alle Weihnachtsangebote im PlayStation Store kommt ihr hier:

Christmas Deals im PlayStation Store