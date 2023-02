Wild Hearts: Diese Einstellung solltet ihr für bessere Optik sofort ändern

Seit gestern, dem 16. Februar, ist EAs Monster Hunter-Alternative Wild Hearts auf dem Markt. Falls ihr bereits die Jagd nach den mächtigen 'Kemono' (so heißen die Bestien im Spiel) gestartet habt oder dieses Wochenende damit anfangen wollt, haben wir einen guten Tipp für euch. Dieser betrifft die Grafikeinstellungen und kann optisch einen beachtlichen Unterschied machen.

Diese Einstellung schafft ein klareres Bild

Falls ihr bereits im Spiel losgezogen seid, können wir uns vorstellen, dass ihr euch gewundert habt, dass das Bild in bestimmten Situationen richtig unscharf wirkt oder sogar so, als ob Schlieren auf dem Bildschirm wären. Das tritt beispielsweise auf, wenn es schneit und ihr die Kamera dreht.

Die Schneeflocken werden dabei seltsam seitlich verzogen und verschimmen. Ist euch das aufgefallen, solltet ihr in den Einstellungen unbedingt die Bewegungsunschärfe (Motion Blur) deaktivieren. Dieses Feature scheint nämlich ein Problem mit den Partikeleffekten im Spiel zu haben.

Motin Blur abschalten, so geht's:

Ruft das Einstellungsmenü im Spiel auf.

im Spiel auf. Wählt oben den Reiter " Grafik ".

". Der unterste Punkt ist nun die Bewegunsunschärfe, beziehungsweise Motion Blur. Schaltet hier auf "deaktivieren".

Mehr Technik-Infos und -Tipps findet ihr hier:

In unserem Vergleichsvideo könnt ihr euch einen guten Eindruck davon verschaffen, wie es aussieht, wenn wir uns bei Schneefall mit aktiviertem Motion Blur drehen (Anfang des Videos) und wie es aussieht, nachdem wir das Feature deaktiviert haben.

0:55 Wild Hearts: Vergleichsvideo mit und ohne Bewegungsunschärfe

Was ist Bewegungsunschärfe und wofür ist sie eigentlich da? Motion Blur simuliert den Unschärfeeffekt, der bei Filmkameras auftritt, sobald sich Objekte im Bild (zum Beispiel Menschen oder Fahrzeuge) schnell bewegen. Dadurch wirken Kino-Blockbuster trotz niedriger Bildwiederholrate nicht mehr so ruckelig.

In Spielen kann damit auch eine niedrige Framerate kaschiert werden. Da der Effekt jedoch künstlich herbeigeführt wird, kann es zu einer unrealistischen und störenden Darstellung kommen. So wie eben in Wild Hearts - dass bei Niederschlägen die Luft verschwimmt und ein eher irritierendes Bild erzeugt, ist eigentlich nicht gewollt. Ein Update wäre also angebracht.

Habt ihr die Bewegungsunschärfe bereits deaktiviert oder euch über den genannten Effekt gewundert?