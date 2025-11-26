Fehlerhaftes Windows-Update macht einige eurer Spiele gerade bis zu 50 Prozent langsamer - Experten bestätigen miese Performance

Obacht! Beim neuen Windows 11-Update gibt es große Gaming-Probleme.

Vielleicht habt ihr es schon bemerkt: Seit einigen Wochen läuft eines oder gar mehrere eurer Spiele nicht mehr richtig rund, die Performance ist auf einmal schlechter geworden. Experten haben das Problem jetzt bestätigt und das Windows-Update KB506683 als Ursache ermittelt. Das ist Mitte Oktober erschienen, es ist also noch gar nicht so lang her.

Microsoft hat sich wohl bei Windows 11 einen fatalen Fehler geleistet

Vor einigen Tagen mehrten sich Berichte, dass einige Spiele infolge des Windows 11-Updates im Oktober weniger fps ausgegeben haben als noch zuvor. Das löste auch prompt Untersuchungen beim Grafikkarten-Hersteller Nvidia aus, der kurz darauf einen Fehlereintrag in seiner Datenbank führte:

„Lower performance may be observed in some games after updating to Windows 11 October 2025 KB5066835”

Um welche Spiele es sich dabei handelt, ist nicht klar, mittlerweile wissen wir aber von drei Spielen:

Assassin's Creed Shadows verlor nach dem Update bis zu 50 Prozent an Performance (via Digital Foundry)

verlor nach dem Update bis zu 50 Prozent an Performance (via Digital Foundry) Counter-Strike 2 verlor nach dem Update 10 Prozent an Performance bei den 1% Lows (via ThourCS2)

verlor nach dem Update 10 Prozent an Performance bei den 1% Lows (via ThourCS2) Digital Combat Simulator verlor nach dem Update verlor bis zu 50 Prozent an Performance (via Sebasti66855537)

Insbesondere die 1%-Lows sollen bei vielen Spielen betroffen sein. Diese geben den Durchschnitt der schlechtesten gemessen Werte an, haben also deutlich mehr Aussagekraft darüber, wie flüssig ein Spiel letztendlich läuft, da sie Ruckler besser abbilden.

Das ist die Ursache der Performance-Probleme: Wie Winfuture berichtet handelt es sich um einen Fehler, der in bestimmten Fällen zwischen dem Spiel, dem Desktop Window Manager (DWM) und der Grafikkarte entsteht. Es kommt dabei wohl zu Störungen beim Rendern der Spiele.

Alle Grafikkarten sind betroffen und das ist die Lösung

Da der Fehler bei Windows liegt, verlieren auch AMD- und Intel-GPUs an Leistung (via Igor's Lab). Bisher haben beide Hersteller aber nicht mit einem Patch reagiert. Lediglich Nvidia stellt einen Fix zur Verfügung, der bislang aber lediglich als Beta-Version vorliegt, also nicht über die Nvidia-App ausgespielt wird.

Ubisoft geht die Problematik im kürzlich erschienenen 1.1.6-Update ebenfalls an, ihr solltet in Kombination also mit beiden Updates deutlich an fps gewinnen. Aber Achtung: Da sich der Nvidia-Hotfix noch immer in der Beta befindet, kann es zu anderen Problemen kommen. So soll es laut User in den Nvidia-Foren zu Mikrorucklern in einigen Spielen kommen.

Auf PC-Spieler*innen könnte also ein kleinerer Flickenteppich an Patches folgen, der aufgrund des fehlerhalten Windows-Updates entstanden ist. Wer letztendlich die Schuld hat, lässt sich schwer sagen. Microsoft hätte sich da wohl besser mit Nvidia, AMD und Intel absprechen müssen, bislang fehlen von dem Tech-Giganten auch jeglich auf einen möglichen Windows 11-Patch, der die Fehler behebt.

Habt ihr schon bemerkt, dass die Performance eurer Spiele schlechter geworden ist? Oder seid ihr bislang nicht davon betroffen?