Techniker bekommt PC zur Reparatur, weil die Grafikkarte immer aus geht - stellt sich heraus, dass das Ding als Ratten-Toilette genutzt wurde

Das ist wirklich ein ekelhafter Anblick. (Bild: Solorian750 auf Reddit)

Die Fähigkeit, kaputte PCs zu reparieren, ist nicht nur ziemlich praktisch, sondern lässt sich auch gut zu Geld machen. Der Nachteil ist dabei allerdings, dass man mitunter sehen muss, wie andere Leute mit ihrer Hardware umgehen.

Eingelieferter PC ist voller Ratten-Kot

Ein kaputter PC ist für viele eine wirklich nervige Angelegenheit. Immerhin möchte man als Nutzer*in nur, dass das Gerät einwandfrei funktioniert. Wirkliche Ahnung von der oft sehr sensiblen Technik haben wohl nur die wenigsten. Wenn also doch mal etwas kaputtgeht, kommen oft Reparatur-Unternehmen ins Spiel.

Bei genau so einem Unternehmen arbeitet auch der Reddit-User "Solorian750". Im Subreddit r/hardwaregore hat er kürzlich einen besonders schlimmen Fall geteilt. Ein Kunde hat offenbar einen PC abgegeben, weil die Grafikkarte ständig von allein ausgeht.

Der Grund für das Problem ist allerdings schnell gefunden. Das System ist voller kleiner "Würstchen", die offenbar von Ratten oder anderen Nagetieren stammen. Zudem ist an mehreren Stellen Rost, was wohl an Urin liegt, wie er in einem Kommentar ausführt.

Den Post mit dem wirklich ekelhaften Bild findet ihr hier:

In den Kommentaren herrscht natürlich Entsetzen vor. Dass jemand so einen PC in diesem Zustand abgibt, ist schon ziemlich daneben. Immerhin geht es dabei um Reparaturen und nicht um Schädlingsbekämpfung.

Mehrere User geben deshalb an, dass sie so einen Fall sofort zurückgeben würden. Das Geld sei die Arbeit in diesem Fall schlicht nicht wert. Andere sagen spaßeshalber sogar, dass der User das ganze Teil am besten verbrennen sollte.

Der User "Pahndahbear" hat eine noch bessere Idee. Er schreibt, dass man einen solchen PC direkt der Mutter des Kunden zuschicken würde. Nicht, dass die arme Frau etwas dafür könnte. Alternativ wird vorgeschlagen, das komplette System in Reinigungsalkohol zu ertränken und erst nach ein paar Tagen wieder herauszuholen.

Was haltet ihr davon? Könnt ihr euch vorstellen, wie es so weit kommen konnte?