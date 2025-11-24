Assassin's Creed Shadows-Update 11 kommt morgen - Uhrzeit und neue Inhalte im Live-Ticker

Die Assassinen und Samurai unter euch dürfen sich auf Nachschub freuen. AC Shadows bekommt das nächste Titel-Update.

Annika Bavendiek
24.11.2025 | 17:00 Uhr

Das nächste Shadows-Update steht vor der Tür.

Endlich geht es in Assassin's Creed Shadows mit den Roadmap-Inhalten für den Herbst weiter. Das bedeutet weitere, kostenlose Inhalte für alle, die das Hauptspiel besitzen. Nur um welche Uhrzeit das Update kommt und wie die Inhalte genau aussehen, wissen wir noch nicht. Ein paar Fragen sind noch offen, die wir in unserem Live-Ticker klären.

AC Shadows-Update 11 im Live-Ticker

Montag, 24.11.2025

17:00 Uhr

Falls ihr auch sehnlich auf das neue Shadows-Update wartet, seid ihr hier genau richtig. In diesem Ticker verraten wir euch, wann das Update genau erscheint und welche Inhalte drin steckt – eventuelle Leaks inbegriffen. Auch technische Probleme und mögliche Workarounds, die das Update eventuell mit sich bringt, werden wir hier aufgreifen.

Video starten 5:35 Assassin's Creed Shadows hat im Herbst viel vor: Roadmap zeigt mehr Kletterfreiheit, neue Quests und Switch-2-Release

Assassin's Creed Shadows: Uhrzeit für Titel-Update 11

  • Termin: 25. November 2025
  • Uhrzeit: voraussichtlich gegen 16 Uhr*
  • Preis: kostenlos

*Ubisoft hat keine Angaben zur Uhrzeit gemacht. Erfahrungsgemäß erscheinen die neuen Updates aber um 16 Uhr deutscher Zeit. Im Ticker halten wir euch auf dem Laufenden.

Neue Quest, Crossover und mehr - Das steckt im Shadows-Update

Ubisoft hat mit der Enthüllung der Herbst-Roadmap schon die groben Inhalte des Titel-Updates verraten:

  • Story-Drop #3: "A Puzzlement" ist eine neue Quest, die mit ihrem Humor stark an Odyssey erinnern und ein kniffliges Umgebungsrätsel bieten soll. Während sich Naoe Feinden aus ihrer Vergangenheit stellt, lernt sie den "Sparta-Kick" von Yasuke. Der Samurai wiederum schaut sich etwas von Naos Stealth-Fähigkeiten ab.
  • 2. Kollaboration: Das zweite Crossover kommt ebenfalls mit dem Update. Worum es sich genau dreht, hat Ubisoft vorab nicht verraten.

Wie sehen die Patch Notes aus und wie groß ist das Update? Die genauen Angaben folgen erst noch. Sobald wird dies ausführliche Liste haben, werden wie sie hier im Artikel auf Seite 2 anfügen.

