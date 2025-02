Wird das neue Mario Kart zu 'Nintendo Kart'? Laut Fans hätte das einige Nachteile

Mario Kart 8 (Deluxe) gehört zu den meisterverkauften Videospielen aller Zeiten. Kann Nintendo diesen Erfolg mit dem neuen Teil noch einmal toppen?

Während der Ankündigung der Switch 2 zeigte Nintendo auch ein paar Sekunden Gameplay-Material aus einem neuen Mario Kart-Teil. Einen offiziellen Namen hat das Spiel noch nicht, "Mario Kart 9" wäre aber denkbar.

Da aber schon Mario Kart 8 Deluxe einen enormen Umfang bot, wird bereits spekuliert, ob und wie Nintendo das im neuen Teil möglicherweise toppen kann. Eine Möglichkeit wäre, im neuen Mario Kart mehr Charaktere aus anderen Nintendo-Marken einzubauen – und es damit zu einem "Nintendo Kart" zu machen.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Pro- aber auch Contra-Punkte für Nintendo Kart

Dieses mögliche Konzept trifft aber nicht überall auf Gegenliebe. Redditor ShineOne4330 gehört zu den Personen, die bei einem Nintendo Kart einige Bedenken hätten – und hat diese in einer Grafik zusammengefasst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Zwar findet auch ShineOne4330 die generelle Idee hinter einem übergreifenderen Mario Kart reizvoll, führt aber auch einige Contra-Punkte ins Feld, die bei einem eventuellen Nintendo Kart ein Problem darstellen könnten:

Kein Worldbuilding mehr: Laut dem Redditor würde ein Nintendo Kart seine Strecken vermutlich in großen Teilen auf den Originalschauplätzen der vertretenen Titel basieren lassen. Einzigartige Kurse wie beispielsweise Maple Treeway oder Coconut Mall würden dementsprechend nicht – oder weniger – für das Spiel gebaut. Weniger Nebencharaktere: Durch die Ausweitung auf andere Marken wie F-Zero oder Metroid würde sich die Fahrerauswahl bei einem Nintendo Kart auf die wichtigen Hauptcharaktere konzentrieren. Geliebte spielbare Nebencharaktere wie Shy Guy oder Wiggler würdem somit Gefahr laufen, nicht berücksichtigt zu werden. Marken-Vielfalt nicht sichergestellt: ShineOne4330 zweifelt daran, dass Marken wie Pokémon, Xenoblade oder auch Kirby in einem übergreifenderen Mario Kart vertreten sein könnten. Nintendo wärde sich bei der Auswahl wohl auf Charaktere aus den hauseigenen Studios konzentrieren – und nicht solche, die an andere Studios ausgelagert sind.

Zugegeben: Das sind alles reine Mutmaßungen des Redditors, für es keinerlei konkrete Anhaltspunkte gibt, dass Nintendo diese tatsächlich umsetzen könnte. Er selbst bezeichnet sie zudem als "slightly exaggerated", also "leicht übertrieben". Dennoch sind es interessante Denkanstöße, die zeigen, dass Nintendo mit dem neuen Teil auch ein wenig in der Zwickmühle steckt – eben weil der Vorgänger so erfolgreich war.

Namensänderung wäre "Markenselbstmord"

Den wohl nachvollziehbarsten Grund gegen ein "Nintendo Kart" – also auch eine tatsächliche Namensänderung – liefert DeeFB in den Kommentaren unter dem Eintrag. Er schreibt:

"Ich denke, die fehlende Komponente ist, dass ein Rebranding und eine Umbenennung Markenselbstmord wäre. Es wird sich gut verkaufen, ja, aber nicht so viel wie Mario Kart, weil viele Leute überschätzen, wie interessiert das Gelegenheitspublikum an einer Namensänderung sein würde. Ich denke, dass ein großes Crossover-Kartrennen keine schlechte Idee ist, aber ich denke nicht, dass es Mario Kart ersetzen sollte. Ich denke, sie könnten ein solches Spiel entwickeln und ihm Systeme und Mechaniken geben, die völlig einzigartig sind." Quelle

Ihr seht also, es gibt bereits zahlreiche Spekulationen und Gedanken der Community zum neuen Mario Kart, zu dem Nintendo hoffentlich bald mehr verrät. Einen möglichen Termin gibt es schon. Am 2. April 2025 wird es eine Nintendo Direct zur Switch 2 geben – gut möglich, dass dann auch Mario Kart 9 einen Auftritt bekommt.

Was sagt ihr zu den Gedanken des Redditors?