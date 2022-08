Wird EA von Amazon gekauft? Das passiert gerade

Seit mehreren Monaten wird spekuliert, ob Electronis Arts weiterhin ein unabhängiger Entwickler und Publisher bleibt, oder ob sich das Studio doch kaufen lassen will. Ein neues Gerücht legt jetzt nahe, dass Onlinehändler Amazon es ernst mit dem Aufkauf meint und EA bereits ein Angebot vorgelegt hat.

Update 14.30 Uhr: Inzwischen haben sich Quellen des amerikanischen Senders CNBC zu Wort gemeldet und die Gerüchte um einen Aufkauf für falsch erklärt. Mehr dazu weiter unten.

Amazon zeigt angeblich Interesse an Electronic Arts

Darum geht's: Bereits seit Anfang des Jahres gibt es Spekulationen, dass Electronic Arts als nächster großer Publisher aufgekauft werden könnte. Im Mai gab es sogar konkretere Gerüchte, laut denen Apple, Amazon und Disney mögliche Käufer seien. Anfang des Monats hatte EA dann jedoch nochmals bekräftigt, dass man sich in einer großartigen Situation befinde und zum größten unabhängigen Entwickler und Publisher der Industrie werden wolle.

Das könnte sich jetzt aber ändern, laut Quellen von GLHF soll Amazon nämlich heute noch bekanntgeben, dass sie EA ein konkretes Übernahmeangebot vorgelegt haben.

Für Amazon dürfte sich der Deal lohnen: Zwar ist Amazon aktuell nicht gerade für seine Videospiele bekannt, der Deal mit EA würde aber dennoch Sinn ergeben. Neben ertragreichen Franchises wie FIFA oder Die Sims zählt der Entwickler und Publisher auch einige beliebte storyfokussierte Reihen zu seinem Portfolio: Darunter etwa die Dragon Age-Reihe, die Mass Effect-Trilogie oder auch die Dead Space-Spiele.

Dank Amazons Fokus auf eigens produzierte Serien und Filme würde der Erwerb dieser IPs also Sinn ergeben. Zuletzt hat schon die The Witcher-Serie auf Netflix bewiesen, dass Videospielumsetzungen sich lohnen können, immerhin startet die Serie in absehbarer Zeit in die dritte Staffel.

Auch EAs FIFA-Spiele, die in Zukunft EA Sports FC heißen werden, würde dann zu Amazon gehören:

Aber Vorsicht: Bislang handelt es sich hier natürlich nur um Gerüchte. Laut dem amerikanischen Sender CNBC ist an denen nämlich gar nichts dran, ihren Quellen zufolge brauchen wir also nicht mit einem Angebot von Amazon rechnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aquisitionen gehen weiter

Aktuell ist die Situation also noch etwas verwirrend, spätestens am Ende des Tages sollten wir aber mit Sicherheit mehr wissen, denn laut GLHF soll Amazon bis dahin sein Angebot bekanntgeben. Die immer wieder aufkommenden Gerüchte um einen Aufkauf sind bei der aktuellen Lage der Industrie aber auch nicht verwunderlich, immerhin betreiben große Publisher aktuell jede Menge Aquisitionen. Microsofts Aufkauf von Activision Blizzard ist noch immer in vollem Gange und auch die Embracer Group kauft fröhlich Studios und Marken auf, zuletzt etwa die ehemaligen Square Enix-IPs Tomb Raider und Deus Ex.

Für einen Überblick über die aktuellen First-Party-Studios von Sony und ihre Projekte werdet ihr im verlinkten Artikel fündig. Wie es bei den Xbox Game Studios aussieht, lest ihr hier.

Was würdet ihr von so einem Deal halten?