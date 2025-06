The Witcher 4 Tech-Demo zeigt nicht "das fertige Spiel" – CD Projekt stellt klar: "Die Grafik zeigt nur die Richtung, in die wir gehen"

Die aktuelle Tech-Demo von Witcher 4 sieht extrem eindrucksvoll aus. Es handelt sich aber nicht um Gameplay aus dem Spiel.

Aktuell sorgt die Tech-Demo zu The Witcher 4 für viel Aufmerksamkeit: Fans feiern die eindrucksvolle Optik, die stimmungsvolle Umgebung und vor allem die Rückkehr von Ciri – diesmal als spielbare Heldin in der Region Kovir.

Doch bevor die Erwartungen durch die Decke gehen, meldet sich CD Projekt RED mit einer wichtigen Klarstellung.

Demo soll vor allem als visuelle Orientierung dienen

In einem Statement gegenüber IGN erklärt das Studio, dass es sich bei dem gezeigten Material um eine frühe In-Engine-Animation handelt, die nicht das finale Spiel widerspiegelt.

41:28 Witcher 4 trifft Unreal Engine 5: Was verrät uns die Tech-Demo ... und was CD Projekt RED?

Autoplay

„Die Demo ist eine visuelle Präsentation in Unreal Engine 5, die einen Eindruck von der Stimmung und Tonalität vermitteln soll, auf die wir abzielen. Sie repräsentiert nicht die finale Optik des Spiels – zeigt aber die Richtung, in die wir gehen.“

Dementsprechend ist in der Demo auch kein Gameplay zu sehen – auch wenn die Kameraperspektiven das teilsweise suggerieren. Zudem betont das Studio ausdrücklich: "Alles, was ihr seht, kann sich noch ändern."

CD Projekt RED will frühzeitig Erwartungen steuern

Dass das Studio bereits jetzt auf die Euphorie reagiert, ist kein Zufall. Sowohl bei The Witcher 3 als auch bei Cyberpunk 2077 gab es in der Vergangenheit deutliche Unterschiede zwischen frühen Trailern und dem fertigen Spiel, was zu teils heftigr Kritik an der Diskrepanz zwischen Marketing und Realität führte.

Insbesondere bei Cyberpunk 2077 waren die Erwartungen nach den ersten Gameplay-Demos enorm hoch und die Enttäuschung zum Release entsprechend groß. Diesmal möchte CD Projekt offenbar frühzeitig kommunizieren, dass gezeigtes Material noch keine endgültige Aussage über das fertige Spiel trifft.

Der Release von The Witcher 4 ist ohnehin noch in weiter Ferne. Laut früheren Aussagen wird der nächste Hexer-Teil frühestens 2027 erscheinen. Umso wichtiger scheint dem Studio ein transparenter Umgang mit dem Entwicklungsprozess.

Wie seht ihr das: Freut ihr euch über die Klarstellung oder wünscht ihr euch mehr greifbare Informationen zu The Witcher 4?