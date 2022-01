In Multiplayer-Spielen haben viele die Sorge, dass sie mit einem zu späten Einstieg den Anschluss verlieren. Doch in World of Tanks ist das kein Problem! Gerade wenn ihr über die freien Tage im neuen Jahr einsteigt, profitiert ihr auch als Anfänger von zahlreichen Boni, mit denen ihr schnell aufschließen könnt. Denn während der Feiertags-Ops bekommt ihr nicht nur zusätzliche Erfahrungspunkte, sondern noch eine ganze Menge weiterer Belohnungen. Die Krönung: Arnold Schwarzenegger kann zu euren Panzerkommandanten werden!

Heiße Panzerschlachten im Winter sind genau das Richtige, um euch an den kalten Tagen aufzuwärmen! World of Tanks macht euch das mit den Feiertags-Ops besonders schmackhaft! Bis zum 10. Januar 2022 könnt ihr euch hier zahlreiche Geschenke erspielen! Die ersten gibt es gar direkt zum Login:

Schaltet Arnold Schwarzenegger als Kommandant frei

Erhaltet den brandneuen T3 Convertible zum Login, einen Tier 3 Premium Tank der Amerikaner. Er ist eine Variante des berühmten Christie-Panzers, der u.a. bei der Entwicklung des sovietischen T-34 genutzt wurde. Es handelt sich um einen schnellen und maneuvrierfähigen Medium-Tank mit einer kräftigen Waffe, und die Spieler erhalten ihn mit einer zu 100% trainierten Crew und einem Garagen-Slot.

Erhaltet eine Feiertagsmarke, mit der ihr kleine Überraschungspakete per Feiertagspost an Freunde verschicken könnt.

1.000 Scherben beim Login zur Herstellung von Dekorationen.

Antiduplikator-Ladung beim Login, um garantiert eine noch nicht in der Sammlung befindliche Dekoration herzustellen.

Schmückt eure Garage und verdient mehr XP und Credits

Weihnachten mit Arnold Schwarzenegger

Zu den Feierlichkeiten erhaltet ihr insgesamt 32 Missionen von Weihnachtsmann Arnold Schwarzenegger. Für die Erfüllung belohnt der euch mit kleinen Boxen und zusätzlichen Geschenken. Alternativ bekommt ihr die Pakete von euren Freunden zugeschickt, oder verdient sie euch mit den täglichen Aufgaben oder denen im Advenstkalender.

Das steckt in den Geschenken: Aus den Paketen kommen nicht nur eine Reihe zufälliger Belohnungen, sondern vor allem Shards. Die braucht ihr, um weihnachtliche Dekorationen zusammenzubauen, mit denen ihr schließlich eure Garage schmückt. Abseits dessen gibt es zum Event einen exklusiven 2D-Stil und Arnie persönlich kann sich eurem Team als Custom Commander anschließen. Nach 50 Boxen erhaltet ihr außerdem garantiert einen neuen Tank!

Eure Garage zu dekorieren ist keine rein kosmetische Angelegenheit. Denn mit jedem ausgestellten Schmuckstück steigt die Atmosphäre der Garage. Für euch bedeutet das vor allem, dass ihr mehr Credits als Belohnung für die Matches erhaltet.

Mehr XP zu den Feiertagen: Außerdem bekommt ihr mit einem höheren Level mehr Plätze in eurem Feiertags-Ops-Fahrzeugbaum. Maximal gibt es hier drei Slots, die ihr mit euren Lieblingsfahrzeugen füllen könnt. Die bekommen dann einen von drei XP-Boostern: 50 Prozent mehr Kampf-XP, 100 Prozent mehr Crew-XP oder 200 Prozent freie XP. Diese Boni bleiben bis zum 24. Januar 2022 aktiv.

So bekommt ihr Arnie als Commander!

Damit sich Arnie eurer Truppe anshcließt, müsst ihr 27 der 32 Missionen von ihm absolvieren. Danach wartet er in den Baracken darauf, von euch rekrutiert zu werden. Er kommt mit drei Skills, einen vierten, frei wählbaren, könnt ihr freischalten.

Sixth Sense: Benachrichtigt euch, wenn ihr entdeckt wurdet.

Benachrichtigt euch, wenn ihr entdeckt wurdet. Repairs: Beschleunigt die Reparatur beschädigter Module

Beschleunigt die Reparatur beschädigter Module Brothers in Arms: Verbessert die Fähigkeiten und Skills eurer Crew

In World of Tanks kämpft ihr auf über 40 Karten mit Fahrzeugen aus dem erste und zweiten Weltkrieg. Weltweit schlagen mehr als 160 Millionen Spieler die Onlineschlachten und gerade in Deutschland ist es eines der erfolgreichsten Spiele mit einer sehr aktiven Community.

