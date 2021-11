Xbox 20th Anniversary-Stream: Alle Infos zu Uhrzeit, Livestream und möglichen Spielen

Vor zwanzig Jahren, am 15. November 2001, erschien die erste Xbox in den USA. Der Launch wurde von einem Titel begleitet, der in die Videospiel-Geschichte eingehen sollte: Halo: Combat Evolved. Zur Feier der Konsole und des Spiels wird Microsoft heute einen Stream abhalten. Wir verraten euch, wann und wo ihr das Jubiläums-Event verfolgen könnt und was gezeigt werden könnte.

Was? Xbox 20th Anniversary Stream

Xbox 20th Anniversary Stream Wann? Heute, am 15. November 2021, um 19 Uhr deutscher Zeit

Heute, am 15. November 2021, um 19 Uhr deutscher Zeit Wo? Auf Youtube, Twitch oder Facebook

Was wird im Rahmen des Xbox 20th Anniversary-Stream gezeigt?

Die ganz großen Erwartungen müssen wir leider dämpfen. Microsoft hat bereits bekannt gegeben, dass heute keine neue Spiele angekündigt werden. Stattdessen soll die Xbox-Historie gefeiert werden. Was das bedeutet, können wir nur spekulieren. Aber einen Hinweis gibt es doch: Einige Xbox 360-Spiele haben ein mysteriöses Update erhalten, dessen Hintergrund momentan unbekannt ist, aber auf dem heutigen Event enthüllt werden könnte.

Verbesserte 360-Spiele: Die Vermutung liegt nahe, dass Microsoft gemeinsam mit den jeweiligen Entwicklern einige Xbox 360-Spiele überarbeitet hat, damit sie auf der Xbox One und Xbox Series X/S besser laufen. Darunter befinden sich diverse Titel von Bethesda, die ja inzwischen ohnehin zur Xbox-Familie gehören.

Eventuell werden auch neue Spiele für die Abwärtskompatibilität angekündigt. Immerhin sind noch immer einige Xbox- und Xbox 360-Titel nicht auf den neuen Xbox-Konsolen spielbar. Aber das war noch nicht alles...

Erscheint Halo Infinite schon heute?

Es gibt handfeste Hinweise darauf, dass der Multiplayer von Halo Infinite schon heute überraschend veröffentlicht werden könnte. Im Quellcode der Store-Seite wurde die Bezeichnung „PreOrderReleaseDate“ gefunden, hinter der das Datum 15. November 2021 steht. Das deckt sich mit den Aussagen einiger Insider und Leaker.

Ist das wahrscheinlich? Eine Überraschung wäre es allemal, aber unmöglich ist es sicher nicht. Immerhin wird heute nicht nur die Xbox 20, sondern eben auch Halo. Und der Multiplayer von Infinite ist ohnehin kostenlos und losgelöst von der kostenpflichtigen Kampagne, die am 8. Dezember erscheint.

Für welche 360-Spiele wollt ihr Abwärtskompatibilität? Und glaubt ihr, dass Halo Infinite schon heute erscheint?