Xbox-Jubiläum: Haufenweise Xbox 360-Titel erhalten mysteriöse Updates

Microsoft feiert heute den 20. Geburtstag der altehrwürdigen Xbox (ja, so lange ist das schon her). Zur Feier des Tages findet ein spezieller Jubiläums-Stream statt, den ihr euch heute Abend um 19 Uhr anschauen könnt.



Im Vorfeld ereignen sich aber auch noch einige mysteriöse Umstände: Diverse Xbox 360-Titel haben nämlich neue Updates bekommen. Dazu zählen zum Beispiel Fallout New Vegas, Fable Anniversary, Dead Space, Dragon Age Origins und viele mehr. Das könnte sehr gut mit dem Stream zu tun haben und vielleicht bedeuten, dass die Spielbarkeit dank Abwärtskompatibilität dieser Titel verbessert wird.

Xbox mit Jubiläums-Stream: Wer heute Abend noch nichts vor hat und mit Microsoft den Geburtstag der Xbox feiern will, sollte um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit einschalten. Es soll zwar keine Neuankündigungen, aber trotzdem die eine oder andere Überraschung geben. Gerüchten zufolge könnte angeblich sogar schon der Release des Halo Infinite-Multiplayers vorgezogen werden:

Updates für Xbox 360-Titel: Diverse Xbox 360-Spiele haben jetzt überraschende Updates erhalten. Die Titel haben allesamt schon einige Jahre auf dem Buckel und bereits sehr lange keine Updates mehr bekommen. Was darin enthalten ist, bleibt unklar, aber die Vermutung liegt natürlich nahe, dass das mit dem großen Jubiläum zu tun hat.

Diese Spiele sind unter anderem dabei:

Mehr zum Xbox-Jubiläum:

Geht es um Abwärtskompatibilität? Wir wissen zwar noch nicht genau, was die Updates bedeuten, aber auch dabei drängt sich eine Vermutung auf. Es könnte sich sehr gut um Verbesserungen im Hinblick auf die Abwärtskompatibilität handeln. Wenn ihr also einen der oben genannten Titel schon länger vor euch herschiebt, um ihn auf Xbox One oder Xbox Series S/X nachzuholen, habt ihr ab heute Abend vielleicht eine noch bessere Möglichkeit dazu.

Welche Spiele würdet ihr sonst gern noch nachholen? Für was wünscht ihr euch bessere Abwärtskompatibilität?