Xbox-Exclusives kommen angeblich auf PS5 und Switch: Was würdet ihr von diesem Strategiewechsel halten?

Verschlägt es den Master Chief bald auch auf die PS5? Bald wissen wir es.

Pfeift Microsoft bald auf Exklusivität und bringt hauseigene Spiele wie Starfield, Halo Infinite und Hi-Fi Rush bald tatsächlich auf die PlayStation 5 und Nintendo Switch (notfalls als Cloud Version)? Diese Frage beschäftigt aktuell die Gaming-Branche und sicher auch euch da draußen, nachdem immer mehr Insider etwas in diese Richtung haben verlauten lassen.

Statt uns jetzt aber damit zu beschäftigen, wie wahrscheinlich das ist und was das für Microsoft, die Branche und euch, die Spieler*innen bedeuten könnte, wollen wir mal hypothetisch an die Sache heran gehen und einfach mal stumpf davon ausgehen, um euch zu fragen:

Was wäre, wenn Microsoft seine Strategie wirklich ändert und seine exklusiven Titel für Xbox und PC abschafft? Was, wenn das Unternehmen seine Exclusives auf die Konkurrenz-Plattformen bringen will? Was würde sich für euch ändern?

Sind euch die Xbox-Exklusives vielleicht total egal, oder würdet ihr euch als treue Xbox-Spieler*in betrogen fühlen? Welche Gefühle und Gedanken ihr dazu auch immer habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

Microsoft-Gerüchte wirbeln Branche auf

Sollte Microsoft diesen Schritt wirklich gehen (unter welchen Bedingungen auch immer), wäre das einerseits durch den jahrelang geprägten "Play Anywhere"-Ansatz gar nicht so abwegig. Andererseits wäre es eine wirklich große Änderung, die wir nach den großen Einkäufen von Bethesda und Activision/Blizzard/King nicht unbedingt so schnell erwartet hätten.

Mehr zum großen Xbox-Gerücht und seine (möglichen) Auswirkungen, lest ihr hier:

So oder so würde dieser Strategiewechsel die Branche verändern und weitere Fragen aufwerfen. Was würde es beispielsweise für den Game Pass bedeuten? Wollen Sony und Nintendo überhaupt Xbox-Spiele auf ihren Systemen?

Wild spekulieren lässt sich hier viel, eine endgültige Antwort erhalten wir erst in den kommenden Tagen. Xbox-Chef Phil Spencer hat nach all den Spekulationen ein Event angekündigt, in dem er über die Zukunft von Xbox sprechen will. Spätestens dann werden wir erfahren, ob hinter all dem mehr als nur heiße Luft steckt. Wir halten euch diesbezüglich auf GamePro auf dem Laufenden.