Xbox-Exclusives: Diese Spiele erscheinen für Xbox Series X & Xbox One

In dieser Release-Liste findet ihr alle bestätigten Xbox-Exklusivtitel. Während Sony zum Start der Next-Gen auf Spiele setzt, die ausschließlich für die PS5 erscheinen, ist die Strategie von Microsoft eine andere. In den ersten Jahren erscheinen alle Exclusives der hauseigenen First Party-Studios sowohl für die Xbox One als auch für die Series X.

Halo Infinite

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Release: Ende 2020

Die Halo-Marke gehört zu den wichtigsten im Microsoft-Portfolio. Infinite erscheint als Cross-Gen-Titel zum Launch der Xbox Series X.

Darum geht's: Mit Halo Infinite bekommen wir einen Soft Reboot des Sci-Fi-Shooters. Im Mittelpunkt steht, wie sollte es auch anders sein, der Master Chief. Die Spielwelt der Kampagne soll ist mehr als doppelt so groß wie die beiden vorherigen Halo-Spiele zusammen.

Forza Motorsport

Genre: Rennspiel

Rennspiel Release: tba

Während des Xbox Showcase im Juli 2020 gab es ein erstes Lebenszeichen von Forza Motorsport, das sich allerdings noch in der frühen Phase der Entwicklung befindet.

Darum geht's: Das Reboot der Rennspiel-Reihe ist im Gegensatz zu Forza Horizon auf Realismus ausgelegt. Bislang sind lediglich technische Details bekannt. So soll das Spiel mit einer Auflösung von 4K, einer Bildrate von 60 fps und Raytracing erscheinen.

Fable

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: tba

Darum geht's: Fable wird die Fortsetzung der Fantasy-Rollenspielreihe von Peter Molyneux, die fast zehn Jahre lang keine Fortsetzung mehr gesehen hat. Microsoft nennt den neuen Teil aber nicht Fable 4, sondern schlicht Fable, und impliziert damit einen kompletten Neuanfang der Serie.

Hellblade 2

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: tba

Darum geht's: Mit Senua's Saga: Hellblade 2 erwartet uns der direkte Nachfolger von Hellblade: Senua's Sacrifice. Das düstere Action-Adventure stammt von Entwickler Ninja Theory (u.a. DMC). Wie wir jetzt wissen, verschlägt es die keltische Kriegerin diesmal nach Island. Von welchen Ängsten sie dort geplagt wird oder ob das Spiel eine ganz andere Richtung abseits der Halluzinationen aus dem Vorgänger einschlägt, ist bislang noch nicht bekannt.

Microsoft Flight Simulator

Genre: Flugsimultation

Flugsimultation Release: tba

Darum geht's: Mit dem Microsoft Flight Simulator können wir uns hoffentlich auch bald auf der Xbox in die Lüfte begeben und die komplette Welt so realistisch wie nie zuvor in einem Videospiel erleben. Dabei steuern wir alles von der leichten Cessna, über Passagierflugzeuge bis hin zum Jet. Was wir bislang an beeindruckenden Details über die Flug-Simulation erfahren haben, übertrifft alle Erwartungen und ist schier unglaublich.

Everwild

Genre: Adventure

Adventure Release: tba

Darum geht's: Everwild ist das neue Adventure von Entwickler Rare (u.a. Sea of Thieves), das uns in eine malerische Open World voller magischer Fantasy-Wesen schickt. Viel ist über das Action-Adventure allerdings noch nicht bekannt. So gab es noch kein Gameplay zu sehen und der Release ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Avowed

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: tba

Darum geht's: Avowed ist das neue Fantasy-Rollenspiel von Entwickler Obsidian Entertainment, das für RPGs wie Fallout: New Vegas oder Pillars of Eternity bekannt ist. In der Welt von Letzterem – Eora – spielt auch ihr neuestes Projekt Avowed. Viel ist noch nicht bekannt über das RPG, außer, dass es in der Ego-Perspektive gespielt wird. Einen Release-Termin gibt es ebenfalls noch nicht.

Weitere Xbox-Exclusives

