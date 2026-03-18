Pokémon Pokopia Update 1.0.2 jetzt live und das ändert sich - alle Patchnotes im Überblick

Update 1.0.2 für Pokémon Pokopia auf der Nintendo Switch 2 ist live und das steckt drin.

Linda Sprenger
18.03.2026 | 09:12 Uhr

Pokemon Pokopia hat ein neues Update erhalten. Pokemon Pokopia hat ein neues Update erhalten.

Wer jetzt Pokémon Pokopia auf der Nintendo Switch 2 startet, wird von einem neuen Update begrüßt. Der Patch mit der Versionsnummer 1.0.2 hat keine neuen Inhalte parat, bringt in erster Linie also Bugfixes. Werfen wir doch mal einen Blick in die Patchnotes und gucken, was sich genau ändert!

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Pokémon Pokopia Update 1.0.2 jetzt live - Alle Patch Notes im Überblick

Folgende Probleme wurden gelöst:

  • Während der Quest „Rock Smash your way to treasure!“ im Gebiet „Welkwüstia“ wird es schwierig zu verstehen, wie man die Anfrage fortsetzen kann, wenn der Spieler andere Blöcke über den zerbrochenen Blöcken in der Nähe von Nockchan platziert.
  • Während der Quest „To Snorlax!“ im Gebiet „Trübküstia“ wird es schwierig zu verstehen, wie man die Anfrage fortsetzen kann, wenn der Spieler andere Blöcke über den zerbrochenen Blöcken in der Nähe von Mooslaxo platziert.
  • Während der Anfrage „Help make a home!“ im Gebiet „Welkwüstia“ kann sich Schiggy auf einen Baum bewegen und ist dann nicht mehr ansprechbar, wodurch der Fortschritt blockiert wird.
  • Während der Anfrage „Find the Pokémon Center!“ im Gebiet „Trübküstia“ wird es schwierig, die Anfrage fortzusetzen, wenn die zerbrochenen Blöcke auf der Brücke zerstört werden, bevor Professor Tangoloss die Brücke überquert.
  • Während der Anfrage „Find the Pokémon Center!“ im Gebiet „Trübküstia“ kann eine bestimmte Abfolge von Aktionen verhindern, dass Professor Tangoloss Brückenreparatur-Anfrage ausgelöst wird, wodurch der Fortschritt blockiert wird.
  • In „Kargbergia“ kann eine bestimmte Abfolge von Aktionen verhindern, dass das Ereignis, bei dem der Spieler Rotom trifft, ausgelöst wird.
  • Während der Anfrage „Clear off the path!“ in „Kargbergia“ kann es unter bestimmten Bedingungen schwierig werden, die Anfrage fortzusetzen.
  • Webaraks Typ wird im Pokédex falsch angezeigt.
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Pokémon Pokopia ist am 05. März 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erschienen und gehört auf Metacritic zu den aktuell besten Pokémon-Spielen überhaupt.

Zockt ihr weiterhin fleißig Pokémon Pokopia? Was bzw. welche Updates und Events wünscht ihr euch für die Zukunft des Spiels?

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Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

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