Mit Nintendo Switch Online könnt ihr euch jetzt ein weiteres Pokémon-Spiel schnappen - es kam ursprünglich für den GameCube raus

Ein weiteres Pokémon-Spiel ist jetzt über Switch Online verfügbar.

Ihr seid wegen Pokopia gerade wieder im Pokémon-Fieber und wollt eventuell auch mal wieder ältere Spiele-Schätze mit den Taschenmonstern ausprobieren? Falls ihr ein Nintendo Switch Online-Abo plus Erweiterungspaket habt, gibt es aktuell die perfekte Gelegenheit dazu.

Denn dort hat Nintendo gerade Pokémon XD: Der dunkle Sturm veröffentlicht. Dieses ursprünglich im Jahr 2005 für den GameCube erschienene RPG könnt ihr als Abonnent*in des Nintendo-Services ohne weitere Kosten zocken – abseits der üblichen Abogebühren natürlich.

Hier ist ein Trailer zum Spiel:

1:04 Pokémon XD: Der dunkle Sturm kommt mit Nintendo Switch Online zurück auf moderne Hardware

Autoplay

Darum geht es in Pokémon XD: Der dunkle Sturm

Als Pokémon-Trainer Michael müsst ihr in der Orre-Region Team Crypto aufhalten, das die Taschenmonster in aggressive Crypto-Pokémon verwandelt. Dafür zieht ihr durch die Welt und müsst Pokémon anderer Trainer fangen, um die Herzen der Monster wieder zu öffnen.

Zu den Besonderheiten des Spiels zählt, dass es fast nur Doppelkämpfe (also 2v2) gibt, außerdem gibt es kein hohes Gras und dadurch bedingt nahezu keine Zufallskämpfe. Das GameCube-Original ist bei Sammler*innen besonders begehrt, da das Spiel erst gegen Ende der Spielewürfel-Ära auf den Markt kam und es vergleichsweise wenig Exemplare gibt.

Überraschend kommt die Veröffentlichung von Pokémon XD: Der dunkle Sturm bei Nintendo Switch Online übrigens nicht. Denn auf der Pokémon Presents Ende Februar war bereits angekündigt worden, dass der Titel in den Service kommt. Solltet ihr also ein Abo haben, könnt ihr euch das etwas ältere Spiele-Schätzchen jetzt zu Gemüte führen.

Wichtige Hinweise noch dazu: Wie erwähnt braucht ihr für GameCube-Spiele bei Nintendo Switch Online die "große" Abo-Version, also samt Erweiterungspaket (kostet knapp 40 Euro pro Jahr).

Zugriff auf GameCube-Spiele bekommt ihr zudem nur, wenn ihr eine Nintendo Switch 2 habt – auf der ersten Switch ist Pokémon XD: Der dunkle Sturm dementsprechend nicht verfügbar. Mehr Infos zu Nintendo Switch Online bekommt ihr im oben verlinkten Artikel.