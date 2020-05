Xbox Game Pass im Juni bringt gigantischen Weltraum-Titel

Wie in jedem Monat bestückt Microsoft seinen Spiele-Service Xbox Game Pass auch im Juni wieder mit neuen Titeln. Einer davon ist jetzt bekannt. Und dabei handelt es sich um keinen geringeren als einen der ambitioniertesten Spiele der letzten Jahre.

Um welchen Titel geht es? No Man's Sky

Der Weltraum-Titel erschien ursprünglich im August 2016 für PS4 und den PC, wurde dann aber auch für die Microsoft-Konsole umgesetzt. Und kann im Juni von allen ausprobiert werden, die über ein Game Pass-Abo verfügen.

Wann ist No Man's Sky im Game Pass verfügbar? Ein genaues Datum gibt es bislang noch nicht.

No Man's Sky - Die wichtigsten Infos

Genre: Weltraum-Action

Spielzeit: 50+ Stunden

Multiplayer. Ja

Darum geht's: In der Rolle eines Astronauten erkundet ihr in No Man's Sky unzählige zufällig generierte Planeten in einer gigantischen Galaxie. Nachdem ihr anfangs euer Raumschiff repariert habt, könnt ihr damit nahtlos ins All fliegen und auf anderen Himmelskörpern landen. Neben Ressourcen-Abbau gehört das Crafting zu den wichtigsten Mechanismen im Spiel, darüber hinaus könnt ihr auch Handel treiben oder euer Raumschiff anpassen.

Besser durch Updates: No Man's Sky hat über die Jahre mehrere große Updates bekommen, die das Spiel deutlich verbessert haben. So wurden unter anderem die Möglichkeit hinzugefügt, eine eigene Basis auf- und auszubauen oder mit anderen Spielern zusammen auf Erkundungstour zu gehen.

Mehr zum Xbox Game Pass

30 1 Mehr zum Thema Xbox Game Pass - Preise, Spiele, Ultimate: Alle Infos zum Service

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel für Xbox One, Xbox 360 und Original Xbox habt.

Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch Xbox Game Pass Ultimate, das zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft enthält. Xbox Live Gold benötigt ihr unter anderem dann, wenn ihr Online-Multiplayer zocken möchtet.