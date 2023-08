Xbox Game Pass im September 2023: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele im Xbox Game Pass im September 2023.

Einer der wahrscheinlich größten Monate bei Xbox Game Pass steht kurz bevor. Wir blicken bereits jetzt auf den September 2023 und zeigen euch, welche Spiele euch erwarten und welche den Aboservice verlassen werden.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im September 2023 neu im Game Pass

Highlight im September 2023

Starfield

8:34 44 spannende Details zu Starfield

Genre : RPG

: RPG Release: 06. September 2023, kostenpflichtiger Early Access am 01. September 2023

Darum geht's: Starfield ist das neueste Bethesda-Rollenspiel nach Skyrim und Fallout 4. Dieses Mal geht es in ein Sci-Fi-Abenteuer bei dem ihr als Teil der Constellation durch das Planeten-System reist, um die Geheimnisse mysteriöser Artefakte zu ergründen. In typischer Bethesda-RPG-Manier trefft ihr so auf viele NPCs unterschiedlicher Fraktionen, erkundet Planeten und deckt nach und nach die Geschichte auf.

Lies of P

1:20 Spektakulärer Lies of P-Trailer macht mächtig Lust auf den Soulslike-Release im September

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Release: 19. September 2023

Darum geht's: Lies of P ist ein klassisches Soulslike, das vor allem Fans von Bloodborne abholen soll. In einem ähnlich düsteren, viktorianischen Setting kämpft ihr euch so als Pinocchio durch die fiktive Stadt Krat. Die Geschichte ist inspiriert von der bekannten Geschichte und ihr müsst als Pinocchio seinen Erfinder Gepetto finden und dabei nach und nach lernen, was einen Menschen ausmacht.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im September 2023

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im September verlassen werden. Das gleiche gilt für kommende Updates, DLCs und Perks, die es mit Game Pass und Game Pass Ultimate geben wird. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

