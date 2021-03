Die Auswahl an Spielen im Xbox Game Pass wächst in letzter Zeit stetig an. Gerade erst wurden durch die Übernahme von Bethesda insgesamt 20 neue Titel der Sammlung hinzugefügt und im April können Abonnent*innen mit dem Third-Person-Shooter Outriders rechnen. Auch heute gibt es Grund zur Freude, denn ein populärer Indie-Hit reiht sich in die umfangreiche Spielesammlung ein.

Exklusive Ingame-Inhalte

Ab heute wird das RPG Undertale für alle Abonnent*innen des Xbox Game Pass auf Xbox One und Xbox Series X/S zur Verfügung stehen. Erstmals erschien der Indie-Titel im Jahr 2015 für PC, anschließend erfolgte der Release für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch. Mit der Integration in den Xbox Game Pass können endlich auch Xbox-Spieler*innen in den Genuss des einzigartigen Spiels kommen.

Das Besondere: Da die Xbox-Versionen rund 5 Jahre nach dem PC-Release erscheinen, hat sich Entwickler Toby Fox wohl etwas Besonderes einfallen lassen. Wie Microsoft ankündigt, wird es exklusive Inhalte für die Xbox-Versionen geben. Microsoft deutet die Inhalte folgendermaßen an:

"Das bedeutet aber auch, dass die Xbox-Version, ähnlich wie frühere Konsolenversionen, ihren eigenen kleinen...Schrein, könnte man sagen...an exklusiven Inhalten bietet, auf die man achten sollte."

Schon in den PlayStation-Versionen gab es exklusive Inhalte. PS4- und PS Vita-Spieler*innen konnten sich auf einen PlayStation-exklusiven Geheimraum freuen, den Toby Fox ins Spiel implementiert hat. Bei dem Raum handelte es sich um einen geheimen Hunde-Schrein, deshalb dürfen Spieler*innen bei dem mysteriösen "Schrein" für die Xbox-Versionen einen ähnlichen Raum erwarten.

Bedenkt: Da die Xbox-Version exklusive Inhalte beinhalten wird, ist es nicht möglich, den Fortschritt und die Speicherdaten zwischen der PC- und Xbox-Version zu transferieren.

Worum handelt es sich bei Undertale?

In Undertale schlüpfen wir in die Rolle eines menschlichen Kindes, das plötzlich in die Unterwelt stürzt und dort auf zahlreiche Monster trifft. Im Laufe des Spiels können sich Spieler*innen für zwei mögliche Spielweisen entscheiden. Abhängig von eurer Wahl ändert sich der Spielverlauf und ihr könnt beispielsweise andere Dialoge entdecken.

Genozid: Falls es die Monster eurer Ansicht nach nicht verdient haben, zu überleben, könnt ihr sie in Kämpfen töten.

Pazifist: Ihr entscheidet euch, die Monster zu verschonen und euch stattdessen mit den Monstern anzufreunden.

Im Kampfsystem ist die Kontrolle über eure Seele, das durch ein kleines Herz symbolisiert wird, sehr entscheidend. Je nachdem, ob ihr euch mit den Monstern anfreunden oder diese bekämpfen wollt, könnt ihr unterschiedliche Aktionen im Kampf auswählen.

Werdet ihr einen Blick in den Indie-Hit Undertale riskieren?