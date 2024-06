Xbox Game Pass hat jetzt eine Stardew Valley-Alternative, die bei Steam schon fast 20.000 'sehr positive' Bewertungen hat

Diese Stardew Valley-Alternative könnt ihr jetzt im Game Pass zocken.

Wer ein Abo des Microsoft-Spieledienstes Xbox Game Pass hat, bekommt in regelmäßigen Abständen Zugriff auf neue Titel. Spiele aus den hauseigenen Xbox Game Studios starten sogar direkt zum Launch im Service.

Auch Mitte Juni gab es im Game Pass einige Neuzugänge. Und einen davon sollten sich vor allem Fans von Farming-Sims genauer anschauen.

Um welches Spiel geht es genau? Um My Time at Sandrock. Das stammt vom Entwickler Pathea Games und ist der Nachfolger von My Time at Portia.

Was ist My Time at Sandrock für ein Spiel?

Der Titel mixt Elemente von Open World-Rollenspielen mit Farming-Sims und ähnelt damit Titeln wie Stardew Valley. Schauplatz des Spiels ist eine postapokalyptische Wüstenwest, in der ihr nach und nach zunächst ein Haus, dann eine Farm und später auch eine ganze Stadt errichten könnt.

Dafür müsst ihr natürlich fleißig Ressourcen sammeln, das Crafting-System des Spiels ist ziemlich umfangreich. Außerdem könnt ihr euch die Zeit vertreiben, indem ihr die Umgebung erkundet, in Dungeons gegen Monster kämpft oder euch mit Bewohner*innen anfreundet.

Zu tun gibt es im Spiel jede Menge und das kommt offenbar gut an. Davon zeugen jedenfalls fast 20.000 "sehr positive" User-Bewertungen auf Steam. Auf der Wertungsaggregationseite Metacritic steht die PC-Version des Titels bei einer sehr soliden 80.

Wer also ein Faible für diese Art von Spielen hat und eine kurzweilige Stardew Valley-Alternative sucht, hat als Game Pass-Abonnent*in jetzt die Möglichkeit, den Titel ohne weitere Kosten zu spielen.

Hier könnt ihr euch My Time at Sandrock in Bewegung anschauen:

1:07 My Time at Sandrock kommt endlich auf Konsolen und setzt das Abenteuer aus My Time at Portia fort

Mehr zum Xbox Game Pass

Der Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service, mit dem ihr Zugriff auf über weit über 100 Spiele für die Xbox One, Xbox 360 und die originale Xbox habt. Diese könnt ihr nach Abschluss eines Abos ohne Einschränkungen auf eure Konsole laden und spielen.

Es gibt mehrere Abo-Stufen, die sich auch preislich unterscheiden. Im günstigsten Angebot "Game Pass Core" ist nur eine kleine Spielebibliothek enthalten, die teuerste Stufe "Ultimate" gibt euch weitere Vorteile wie den Zugriff auf EA Play-Titel und Cloud-Gaming. Alle wichtigen Infos zum Service und den Preisen findet ihr im oben verlinkten Artikel.