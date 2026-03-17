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Starfield PS5 Release-Termin und großes Update offiziell bestätigt: Neuer Trailer zum kostenlosen Free Lanes-Patch

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Starfield PS5 Release-Termin und großes Update offiziell bestätigt: Neuer Trailer zum kostenlosen Free Lanes-Patch

Maximilian Franke
17.03.2026 | 16:35 Uhr

Starfield bekommt nach über zwei Jahren nicht nur einen Release auf der PlayStation 5, sondern zusätzlich gleich mehrere große Neuerungen spendiert, die ihr euch hier im Trailer anschauen könnt.

Das Wichtigste in Kürze:

- PlayStation: Starfield erscheint am 7. April für PS5
- Free Lanes Update: Ein großer Patch bringt kostenlose Features und Items ins Spiel (ab 7. April)
- Terran Armada: Ein kleiner Story-DLC erscheint für 10 Euro (ab 7. April)
- Trackers Alliance: Neue Missionen ab sofort verfügbar

Was steckt im Free Lanes Update?

Neben neuen Items, Bauteilen und überarbeitete Waffen-Mods sticht vor allem der neue Reisemodus aus den kostenlosen Features hervor. Damit könnt ihr nämlich endlich mit eurem Raumschiff frei durch das gigantische Weltall fliegen und seid deutlich seltener auf Ladebildschirme und Menüs angewiesen.

Mehr dazu: Starfield fixt nach 2,5 Jahren endlich meinen größten Kritikpunkt und lässt mich fliegen, wohin ich will

Ebenfalls mit an Bord ist ein neues Fahrzeug für eure Bodeneinsätze. Der Moon Jumper ist mit Schubdüsen ausgestattet und kann bei geringer Schwerkraft über Planetenoberflächen fliegen.

Was denkt ihr: Stattet ihr Starfield mit den neuen Updates (wieder) einen Besuch ab?
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Release: 06.09.2023 (PC, Xbox Series X/S)

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