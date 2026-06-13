"Es sieht fantastisch aus": Xbox-Manager spricht über das Spiel, das sich seit der Ankündigung vor 8 Jahren nicht mehr blicken lässt

An The Elder Scrolls 6 wird weiterhin gearbeitet – etwas gesehen hat man vom Rollenspiel seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt aber nichts.

Am 11. Juni 2018 zeigte Bethesda einen ersten kurzen Teaser-Trailer zum Rollenspiel The Elder Scrolls 6. Seit diesem Datum vor mittlerweile über 8 (!) Jahren hat sich das Spiel nicht mehr blicken lassen, was immer wieder die Frage aufwirft, wann wir endlich mit Neuigkeiten und frischem Material rechnen können.

In der vergangenen Woche hat sich Xbox Chief Content Officer Matt Booty in einem Interview mit Variety zu The Elder Scrolls 6 geäußert. Und auch, wenn "Neuigkeiten" in diesem Fall vermutlich etwas zu hoch gegriffen sind, hat der Xbox-Manager durchblicken lassen, dass man sich um das Spiel offenbar keine Sorgen machen muss.

Hier nochmal zur Erinnerung: Der erste Elder Scrolls 6-Teaser aus dem Jahr 2018.

0:36 The Elder Scrolls 6 - Teaser-Trailer: Es existiert tatsächlich, aber rechnet nicht zu bald damit

"Wenn du dich entscheidest, etwas zu zeigen, willst du, dass es das Beste ist, was du hast"

Booty wurde in dem Interview konkret auf The Elder Scrolls 6 angesprochen – und wie er damit umgehen würde, dass die Menschen bei jedem Auftauchen des Bethesda-Logos während des Xbox Games Showcase auf genau diesen Titel hoffen, dann aber enttäuscht würden. Der Xbox-Manager antwortete darauf:

"Eine der größten Herausforderungen in einem Job wie meinem ist der Spagat zwischen dem Wunsch, der Welt all die coolen Sachen zu zeigen, an denen man gerade arbeitet, und die Leute schon frühzeitig zu begeistern – aber wir wissen auch, dass wir auf den richtigen Moment warten wollen. Und wenn man sich entscheidet, etwas zu zeigen, soll es das Beste sein, was man zu bieten hat."

Ein Spiel zu zeigen, sei laut Booty auch ein Versprechen, dass das Spiel bald kommen würde. Das wiederum heißt dann wohl, dass The Elder Scrolls 6 noch nicht "das Beste" ist, was man aktuell zu bieten hat – und das wir uns bis zum Release des Rollenspiels noch weiter gedulden müssen.

Immerhin hat sich der Chief Content Officer erst kürzlich vom Status Quo des Rollenspiels überzeugt.

"Ich kann euch sagen, nachdem ich bei Bethesda war, mit Todd zusammengesessen und „Elder Scrolls“ gesehen habe: Es sieht fantastisch aus und die Entwicklung läuft gut. Und wir werden dafür sorgen, dass wir es zum richtigen Zeitpunkt ankündigen und wirklich enthüllen."

Da habt ihr es. Ein minimales Lebenszeichen zum nächsten großen Elder Scrolls 6-Teil, das aber natürlich ziemlich unbefriedigt zurücklässt. Vielleicht ist das Bethesda-Rollenspiel ja im nächsten Jahr beim Xbox Games Showcase der Flaggschiff-Titel und bekommt eine eigene Direct im Anschluss – wie Starfield vor zwei Jahren. Man wird ja noch träumen dürfen.