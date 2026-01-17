Ehemaliger Bethesda-Entwickler sagt: Eure Erwartungen an TES 6 und Fallout 5 sind zu groß, Bethesda kann nicht gewinnen - ich sehe das komplett anders!

Zerbricht Bethesda an zu hohen Erwartungen? Dennis sieht TES 6 und Fallout 5 vielmehr als große Chance.

Im Interview mit der Seite eSports Insider hat sich Bethesdas ehemaliger Lead Artist Nate Purkeypile unter anderem zur enorm hohen Erwartungshaltung der Bethesda-Community hinsichtlich The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 geäußert. Seiner Meinung nach kann sein ehemaliger Arbeitgeber bei beiden Spielen nicht "gewinnen" und würde zum Release wahrscheinlich mit hasserfüllten Kommentaren überhäuft. Selbst wenn beide Spiele "lediglich" das Niveau von Skyrim erreichen.

Während ich beim heutzutage leider üblichen Internet-Hate ganz bei Nate bin, sehe ich die allgemeine Ausgangslage für Bethesda in einer Zeit nach dem Erscheinen von Starfield jedoch gänzlich anders.

Dennis Müller Dennis hatte zum Release durchaus seinen Spaß mit Starfield, seine Erwartungshaltung an künftige Bethesda-RPGs ist jedoch seit Jahren deutlich gesunken. Bethesda muss endlich in der Moderne ankommen und seine ehemaligen Goldstandards hinterfragen.

Bethesda ist kein RPG-König mehr

Hättet ihr mich vor rund 15 Jahren nach meiner Erwartungshaltung an ein neues Rollenspiel von Bethesda gefragt, wäre in meiner Antwort deutlich mehr Vorfreude mitgeschwungen. Fallout 3, Skyrim… Bethesda war damals zusammen mit Bioware der RPG-König schlechthin.

Doch seitdem ist viel Zeit verstrichen und es sind Spiele erschienen, die für mich nicht mehr an das hohe Niveau der damaligen Titel heranreichten. Beispielsweise konnte ich Fallout 4 abseits seiner Story im Gegensatz zu Fallout 76 einiges abgewinnen und hatte auch mit Starfield eine gute Zeit. Doch spätestens der jüngste Weltraumausflug hat für mich eines ganz deutlich gemacht: Bethesda lebt zu sehr in der Vergangenheit.

18:28 Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!

Die Goldstandards von RPGs sind heutzutage andere. Im Jahr 2026 will ich bei Gesprächen nicht mehr in steife und müde NPC-Gesichter blicken, brauche keine Ladezeiten-Orgie mehr und will mich viel lieber in eine packende Hauptgeschichte vertiefen.

Warhorse hat letztes Jahr mit Kingdom Come: Deliverance 2 gezeigt, was im Genre möglich ist – und der tschechische Entwickler ist nur ein Beispiel von vielen.

Die Antwort von Nate Purkeypile auf die Frage “Befinden sich die Teams hinter Elder Scrolls VI und Fallout 5 angesichts der hohen Erwartungen, die derzeit an beide Spiele gestellt werden, in einer Art Situation, in der sie nicht gewinnen können? “Ja, und das hat definitiv zu meiner Entscheidung beigetragen, Bethesda zu verlassen. Denn Skyrim ist eines der zehn besten Spiele aller Zeiten – wie soll man das übertreffen? Wenn sie es schaffen, großartig! Und ich hoffe, dass es ein großartiges Spiel wird. Aber selbst wenn es nur so gut ist wie Skyrim, wird es immer noch so viele Leute geben, die hasserfüllte Kommentare abgeben. Ich bin mir sicher, dass es wieder Morddrohungen geben wird. All diese Dinge. Es ist wirklich bedauerlich, dass es so gekommen ist.”

Ein Umbruch als große Chance für Bethesda

Daher ist meine Erwartungshaltung an TES 6 und Fallout 5 auch wahrlich keine astronomische, obwohl ich natürlich auf beide Spiele sehr gespannt bin und mich auf den Release in 2038 freue – das war natürlich nur ein Scherz , obwohl ich mir da bei Fallout 5 gar nicht so sicher bin.

Doch gerade da meine Erwartungen mittlerweile deutlich niedriger sind, ist das im Gegenzug auch DIE Chance für Bethesda, mich positiv zu überraschen. Und hier geht es nicht nur um technische Aspekte. Die starke Kritik an Starfield und seinen leeren Planeten ist bei Bethesda angekommen und jetzt ist vielmehr die Frage, wie sie damit umgehen.

Angenommen, Bethesda zieht seine Lehren aus der Vergangenheit und veröffentlicht künftig zumindest sehr gute Rollenspiele, dann bin ich mir recht sicher, dass der Großteil der leidenschaftlichen Community hinter ihnen steht. Den negativen Grundton von Nate, der sich bei seiner Zeit bei Bethesda sicher reichlich unsachliche Kommentare durchlesen musste, kann ich zwar verstehen, sehe die aktuelle Lage aber mehr als neue Chance für den einstigen RPG-König.

Wird TES 6 daher aus heutiger Sicht ein RPG auf Skyrim-Niveau, dann ist doch alles gut. Mehr noch, das wäre fantastisch – und wer dann immer noch meckert, dem ist auch nicht mehr zu helfen.

Wie ist eure Erwartungshaltung bei künftigen Bethesda-RPGs und glaubt ihr, dass Bethesda das Comeback gelingt?