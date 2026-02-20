Keine Angst, Elder Scrolls 6 kehrt nach den Fallout 76- und Starfield-Experimenten wieder zur Skyrim-Formel zurück, sagt Todd Howard

The Elder Scrolls 6 wird wieder klassischer, schreitet weiter in der Entwicklung voran und basiert dieses Mal auf der mehr oder weniger neuen Creation Engine 3.

David Molke
20.02.2026 | 18:29 Uhr

Wer fürchtet, The Elder Scrolls 6 würde keine NPCs oder eine echte Open World haben, kann beruhigt sein. Wer fürchtet, The Elder Scrolls 6 würde keine NPCs oder eine echte Open World haben, kann beruhigt sein.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Ob The Elder Scrolls 6 jemals wirklich erscheint? Die Chancen stehen trotz gefühlt ewiger Wartezeit ziemlich gut. Jetzt gibt es auch endlich nochmal ein paar neue Info-Häppchen, die Todd Howard der Community zum Fraß vorwirft. Zum Beispiel die gute Neuigkeit, dass TES 6 ganz klassisch werden soll.

Nein, The Elder Scrolls 6 wagt wohl keine allzu wilden Experimente

In einem Gespräch mit KindaFunny wird Bethesdas Todd Howard natürlich nach dem großen Skyrim-Sequel gefragt, auf das alle warten. Dafür, dass er dann erklärt, leider nicht viel Neues berichten zu können, gibt er dann aber doch ein paar spannende Aussagen zu The Elder Scrolls 6 zum Besten. Wobei er auch anmerkt, mittlerweile die frühe Ankündigung im Jahr 2018 zu bereuen.

Video starten 19:57 Angekündigt & vergessen! Wann gibt's endlich Updates zu diesen 18 Spielen?

Besonders freuen dürfte die Bethesda-Fans der alten Schule, dass The Elder Scrolls 6 eine Rückkehr zum "klassischen Stil" des Entwicklerstudios darstellen soll. Wenn wir uns Starfield und Fallout 76 anschauen, bedeutet das höchstwahrscheinlich: Es gibt klassische NPCs, keinen Multiplayer-Fokus und eine nahtlos erkundbare sowie zusammenhängende Welt, die nicht prozedural generiert wurde, sondern handgemacht ist.

"Wir haben einen bestimmten Stil, den wir mögen und den unsere Fans mögen und in dem wir besser und besser werden wollen. Ich denke, in mancherlei Hinsicht waren Fallout 76 und Starfield so etwas wie eine kreative Abweichung vom klassischen Elder Scrolls, Fallout, von einem Skyrim oder Fallout 3, Fallout 4, Oblivion – wo man eine Welt auf eine bestimmte Art und Weise erkundet.

Und jetzt, wo wir zurück zu Elder Scrolls 6 kommen, kehren wir zurück zu diesem klassischen Stil, den wir vermisst haben und wirklich, wirklich gut kennen."

Das klingt natürlich vielversprechend, wenn man die alten Bethesda-Spiele mochte. Dazu kommt noch eine Bemerkung, die Todd Howard im späteren Verlauf des Gesprächs fallen lässt: Die meisten Entwickler*innen, die an Skyrim gearbeitet haben, wären auch heute immer noch Teil des Teams, das jetzt auch The Elder Scrolls 6 entwickelt.

Aber das war noch nicht alles, wie ihr auf den folgenden Seiten lesen könnt.

1 von 3

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
The Elder Scrolls 6
Amazon
The Elder Scrolls 6
ab 5,99 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6

Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 58 Minuten

Keine Angst, Elder Scrolls 6 kehrt nach den Fallout 76- und Starfield-Experimenten wieder zur Skyrim-Formel zurück, sagt Todd Howard

vor 2 Wochen

Angekündigt & vergessen! Wann gibt's endlich Updates zu diesen 18 Spielen?

17.01.2026

Ehemaliger Bethesda-Entwickler sagt: Eure Erwartungen an TES 6 und Fallout 5 sind zu groß, Bethesda kann nicht gewinnen - ich sehe das komplett anders!

11.11.2025

The Elder Scrolls 6: Todd Howard sagt, das Oblivion Remaster war ein Testlauf für einen Shadowdrop - aber ihr müsst euch noch gedulden

30.07.2025

The Elder Scrolls 6: Alle Infos zu Release, Plattformen und Co., die wir zum Skyrim-Nachfolger kennen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Fan findet zwei über 20 Jahre alte Bionicles für je 4 Euro und badet jetzt in Nostalgie

vor 21 Minuten

LEGO-Fan findet zwei über 20 Jahre alte Bionicles für je 4 Euro und badet jetzt in Nostalgie
Keine Angst, Elder Scrolls 6 kehrt nach den Fallout 76- und Starfield-Experimenten wieder zur Skyrim-Formel zurück, sagt Todd Howard

vor 56 Minuten

Keine Angst, Elder Scrolls 6 kehrt nach den Fallout 76- und Starfield-Experimenten wieder zur Skyrim-Formel zurück, sagt Todd Howard
Arc Raiders-Entwickler widerspricht der Fan-Theorie: Es gibt keine Lobbys, die nur friedlich oder nur PvP sind

vor einer Stunde

Arc Raiders-Entwickler widerspricht der "Fan-Theorie": Es gibt keine Lobbys, die nur friedlich oder nur PvP sind
Ex-Rockstar-Dev sagt: Nur dieses eine Spiel hat 2026 eine Chance GTA 6 vom GOTY-Thron zu stoßen   1  

vor einer Stunde

Ex-Rockstar-Dev sagt: Nur dieses eine Spiel hat 2026 eine Chance GTA 6 vom GOTY-Thron zu stoßen
mehr anzeigen