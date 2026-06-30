Wir haben mal gezählt und zwischen Skyrim und Elder Scrolls 6 sind jetzt schon 17 Assassin's Creeds und 15 Call of Dutys erschienen

In der Zwischenzeit wurden uns so einige Spiele-Releases um die Ohren gehauen.

Ja, in Skyrim gibt es fast schon unendlich viel zu entdecken und Fans erleben tatsächlich auch 2026 ab und an noch Neues im Spiel. Trotzdem wird es langsam wirklich höchste Zeit, dass Nachschub kommt. Das wird so richtig deutlich, wenn wir uns mal überlegen, was jetzt schon alles zwischen dem letzten und dem kommenden The Elder Scrolls-Ableger erschienen und passiert ist.

Zwischen die beiden Elder Scrolls-Teile passen haufenweise Spiele-Releases

Gut Ding will Weile haben und eine motivierende und besondere Open World zu gestalten, ist etwas, das besonders viel Zeit in Anspruch nimmt. Nicht umsonst hat sich der Begriff "das Skyrim-Gefühl" für Spielwelten etabliert, in denen wir völlig versinken und die Main Quest links liegenlassen.



Trotzdem ist der Vergleich mit regelmäßiger erscheinenden Reihen ziemlich witzig und macht noch mal deutlich, was in 15 Spielejahren alles passiert.

32:11 Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen

Autoplay

So sind zwischen Skyrim im Jahr 2011 und dem nächsten TES 6 (das noch keinen Termin hat) bereits insgesamt 17 Assassin's Creed-Ableger und Spin-offs erschienen, beziehungsweise werden definitiv noch vor dem TES-Release erscheinen:

Assassin's Creed: Revelations (2011)

Assassin's Creed 3 (2012)

Assassin's Creed Liberation (2012)

Assassin's Creed 4: Black Flag (2013)

Assassin's Creed Rogue (2014)

Assassin's Creed Unity (2014)

Assassin's Creed Chronicles: China (2015)

Assassin's Creed Syndicate (2015)

Assassin's Creed Chronciles: India (2016)

Assassin's Creed Chonicles: Russia (2016)

Assassin's Creed Origins (2017)

Assassin's Creed Odyssey (2018)

Assassin's Creed Valhalla (2020)

Assassin's Creed Mirage (2023)

Assassin's Creed Nexus (2023)

Assassin's Creed 3 Shadows (2025)

Assassin's Creed Black Flag Resynced (2026)

Und 15 Call of Duty-Spiele:

Call of Duty: Black Ops 2 (2012)

Call of Duty: Ghosts (2013)

Call of Duty: Advanced Warfare (2014)

Call of Duty Black Ops 3 (2015)

Call of Duty Infinite Warfare (2016)

Call of Duty WW2 (2017)

Call of Duty: Black Ops 4 (2018)

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Call of Duty: Black Ops Cold War (2020)

Call of Duty Vanguard (2021)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

Call of Duty: Call of Duty 3 (2023)

Call of Duty: Black Ops 6 (2024)

Call of Duty: Black Ops 7 (2025)

Call of Duty: Modern Warfare 4 (2026)

Außen vor gelassen haben wir reine mobile-Ableger und Ports. Dafür haben wir sowohl das Black Flag Remake als auch Modern Warfare 4 schon mal mit reingenommen, weil diese beiden Spiele definitiv noch vor Elder Scrolls 6 herauskommen. Und dabei dürfte es nicht bleiben ...

Assassin's Creed Revelations erschien übrigens nur 4 Tage nach Skyrim, während Modern Warfare 3 nur drei Tage vor dem Bethesda-RPG herauskam und somit beinahe auch noch in der Liste gelandet wäre.

Natürlich setzen die beiden Spiel-Reihen auf ein ganz anderes Konzept mit jährlichen oder nahezu jährlichen Releases. Zumindest die Assassin's Creed-Reihe hat sich aber im Laufe der Veröffentlichung auch immer wieder gewandelt.

Es gibt zudem noch jede Menge andere prominente Beispiele beliebter Reihen und Entwickler-Releases, die sich hier nennen lassen. Wie viele Spiele Souls-Platzhirsch FromSoftware in der Zwischenzeit auf den Markt geworfen hat, könnt ihr beispielsweise im oben verlinkten Artikel nachlesen.

Und untätig war Bethesda natürlich nicht: Im Zeitraum zwischen 2011 und dem kommenden Release von TES6 sind immerhin Fallout-Ableger, Starfield (und so manche Skyrim-Edition) erschienen.

Welche Releases, beziehungsweise Ableger von Reihen, fallen euch noch ein, die in der Zwischenzeit auf den Markt kamen?