Xbox: Microsoft teast Spiel für 2021 an, das noch nicht angekündigt ist

Viele Spiele wurden in den letzten Wochen und Monaten wegen der anhaltenden Corona-Pandemie verschoben, Publisher und Entwickler halten sich mit der Veröffentlichung von festen Release-Terminen merkbar zurück. Dennoch ist davon auszugehen, dass wir in den kommenden Monaten einige neue Erscheinungstermine erfahren - auch von Titeln, die bislang noch nicht angekündigt worden sind.

Und genau ein solches für die Xbox-Konsolen hat jetzt Microsoft in Person von Jason Ronald, Director of Program Management angeteast. Ronald war Gast im Podcast The Iron Lords und wurde dort unter anderem gefragt, auf welches Spiel mit Release in 2021 er am meisten gehyped sei. Seine Antwort:

"Nicht alle Spiele, die in diesem Jahr erscheinen, sind auch schon angekündigt worden."

Das sorgte für große Erheiterung bei den Podcast-Hosts, Details konnten sie Jason Ronald allerdings nicht entlocken. Aufgrund seiner Antwort und dem "Hype-Faktor" scheint es sich aber um einen ambitionierteren Titel im Xbox-Lineup zu handeln. Ronald erwähnt zwar nicht explizit, dass es ein Xbox-Titel ist, ein Spiel der Konkurrenz dürfte er aber vermutlich kaum meinen.

Was könnte dieser ominöse Titel sein?

Das ist natürlich reine Spekulation, schließlich gab es keinerlei Verweise oder Andeutungen, aufgrund derer sich auf das Spiel schließen ließe. Möglich ist natürlich, dass es sich um einen Titel handelt, von dem man ausgeht, dass er erscheinen wird, der aber noch nicht offiziell angekündigt worden ist.

Wie zum Beispiel Forza Horizon 5. Niemanden würde es überraschen, wenn wir das Rennspiel irgendwann auf der Xbox Series X/S sehen, offiziell angekündigt ist der Titel, der mutmaßlich wieder von Playground Games entwickelt wird, aber nicht, trotz einiger Gerüchte um das Rennspiel:

Ein Xbox-Event könnte Aufschluss geben

Neue Spiele hat Microsoft in den vergangenen Monaten stets auf eigenen Xbox-Events angekündigt. Diese soll es auch im Jahr 2021 geben, zumindest hatte Microsoft das schon im Januar angekündigt. Einer dieser Events anlässlich der finalisierten Übernahme von Bethesda erfolgen. Diese steht nämlich nach der Zustimmung diverser Regulierungsbehörden unmittelbar vor dem Abschluss.

Laut dem GamesBeast-Journalisten Jeff Grubb könnte ein mögliches Bethesda-Event Aufschluss darüber geben, was die Akquisition für Microsoft und die Xbox bedeutet, zudem könnte es einige Ankündigungen für den Spiele-Service Game Pass geben.

Was glaubt ihr, könnte Jason Ronalds Hype-Spiel sein?